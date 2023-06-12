В Тамбовской области ввели новые меры поддержки для участников СВО

Контрактники могут рассчитывать на новые меры поддержки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

9 июня на внеочередном заседании областной Думы депутаты рассмотрели законопроект о дополнительных мерах соцподдержки участников специальной военной операции и их семей.

Так, решено расширить категории людей, которые имеют право на получение единовременную денежная выплата в 100 тысяч рублей. Теперь её смогут получить призывники, которые заключили контракт с Минобороны. Речь идёт о тех, кто зарегистрирован на территории Тамбовской области, а также о срочниках, которые проходят службу в воинских частях, расположенных на территории нашего региона и также заключивших контракт. Напомним, по закону, заключить контракт в любой момент после призыва имеют право срочники, у которых есть среднее профессиональное или высшее образование. Региональные выплаты, согласно новому закону, получат военнослужащие этих категорий, которые заключили контракт, начиная с 1 января 2023 года.

Кроме того, в областном законодательстве появилась норма, которая устанавливает единовременную выплату для членов семей добровольцев, заключивших в Тамбовской области контракт с Министерством обороны РФ, погибших в ходе специальной военной операции. В этом случае родные получат 1 миллион рублей. Законодательная норма будет распространяться с 24 февраля 2022 года. Ещё одно изменение – теперь не только военнослужащим, и служащим войск нацгвардии, но и те, кто заключил в Тамбовской области контракт с Минобороны РФ и получил увечья, участвуя в СВО, получат разовые выплаты от 100 до 500 тысяч рублей. Те, кто получил ранения с момента начала СВО и до вступления нового закона в силу, могут претендовать на максимальный размер пособия – 500 тысяч рублей. После того, как изменения в региональном законодательстве официально вступят в силу, размер выплаты будут назначать исходя из тяжести увечий.

Дополнительные выплаты, правда пока непонятно в каком размере, по распоряжению областного правительства должны предусмотреть для бюджетников, которые работают в органах власти. Речь идёт о госучреждениях, городских и районных администрациях, а также областной Думе. В этих учреждениях, в коллективных договорах с сотрудниками, которые не меньше, чем на год заключили контракт с Минобороны, должны предусмотреть дополнительные выплаты.

- Размер выплат руководители организаций и органов власти будут устанавливать самостоятельно, - рассказали в пресс-службе правительства Тамбовской области.

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В область приехали 130 жителей Шебекино

На прошлой неделе в наш регион приехали 130 жителей Шебекино Белгородской области, которые подвергается массированным обстрелам. Первые 100 человек приехали в регион на выходных 3-4 июня. Спустя несколько дней - 7 июня – на Тамбовщину прибыли еще 30 жителей этого города.

- Все приехавшие шебекенцы обеспечены жильём и горячим питанием. Некоторые приехали даже в домашней одежде, без документов. Многие имеют проблему с кредитами. Было принято соответствующее решение Центробанка России об отсрочке, - рассказали в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Людей также волнуют жилищно-коммунальные платежи. Здесь мы на связи с Белгородской областью. Некоторые беженцы обратились за помощь в трудоустройстве, и некоторые уже работают.

Тем временем в Шебекино остаются люди, которые по каким-то причинам решили не покидать свои дома. Для них тамбовчане начали сбор гуманитарной помощи. Нужны предметы первой необходимости, продукты, одежда. Пункт сбора открыт в Тамбове на улице Мичуринской, 191Б.

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На ул. Коммунальной открыли мобильный пункт приёма на военную службу по контракту

В Тамбове на Коммунальной развернули мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Здесь готовы проконсультировать всех, кто интересуется такой возможностью. Специалисты информируют об условиях прохождения службы, наиболее востребованных воинских специальностях, материальном обеспечении, различных льготах и т.д. Добавим, что по вопросам поступления на военную службу по контракту можно обратиться в военный комиссариат по ул.Пионерская,5Г, а также в пункт отбора, который располагается по адресу: ул.Докучаева,30. По телефону 117 работает «горячая линия».