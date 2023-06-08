В Тамбовской области определили территории, победившие в голосовании за благоустройство

Победителем в Тамбове стал сквер у музыкальной школы на ул. Мичуринской Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбовской области подвели итоги рейтингового голосования, которое проходило в регионе с 15 апреля по 31 мая. В течение шести с половиной недель жители шести городов – Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Уварово, Рассказово и Котовска могли высказать свое мнение через платформу 68.gorodsreda.ru. По данным областного правительства, в нашем регионе приняли участие больше 70 тысяч жителей, из них порядка 43 тысяч человек воспользовались помощью волонтёров. В период голосования задействовали 444 добровольца, которые работали на разных территориях.

Голосовать тамбовчанам помогали 444 волонтера

Тамбов

В Тамбове за лидерство разгорелась действительно нешуточная борьба, первые промежуточные подсчёты голосов показали, что большинство жителей голосуют за благоустройство Ахлебиновской рощи. За этой территорией по популярности следовал сквер в районе детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова на ул. Мичуринской. На третьем месте на тот момент был Пионерский парк. Спустя несколько недель на первых двух строчках оказались Ахлебиновская роща и Пионерский парк, причём роща долгое время оставалась у горожан приоритете. Незадолго до завершения отбора, 25 мая, выяснилось, что Пионерский парк смог выбиться на первую строчку рейтинга с перевесом в 800 голосов, оставив Ахлебиновскую рощу позади. Сквер у «музыкалки» всё это время оставался третьим. Но незадолго до конца обсуждений позиции этих трёх зон снова поменялись. В итоге победителем, за которого проголосовали 10386 человек стал сквер у музыкальной школы, на втором месте (уступив чуть больше 100 голосов) , оказалась Ахлебиновская роща, на третьем – Пионерский парк, который поддержали 8615 тамбовчан. Всего же свои голоса за благоустройство отдали больше 40 тысяч жителей Тамбова.

Принято решение отремонтировать в Тамбове три территории-лидера

Итоги голосования подвели и обсудили на заседании общественной комиссии при мэрии. ,

- Поэтому по итогам обсуждения комиссия приняла решение, что в следующем году из пяти территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят три - сквер у музыкальной школы им. Мержанова на Мичуринской, Ахлебиновская роща и парк Пионерский, -рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.

Мичуринск

В Мичуринске своё мнение по поводу объектов благоустройства высказали почти 12 тысяч жителей. На голосование здесь выставляли три территории. В итоге бесспорным лидером стала территория по улице Советской, часть которой уже приведена, а теперь речь идёт о продолжении проекта. За этот вариант отдали свои голоса 10819 мичуринцев. На втором месте оказалась общественная территория в районе улицы Цветочной в микрорайоне Громушка, за неё отдали 509 голосов и ещё 351 житель наукограда отдал предпочтение обновлению территории на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Обновление Совеской в 2024 году коснётся участка улицы от Ильинского храма до пересечения с ул. Революционной наукограда.

А вот с территорией, которую жители наукограда выбрали в прошлом году и ждали ремонта в этом, вышла неувязочка. Лидером тогда стал парк в районе домов № 7, № 31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец». Местные власти уверяют, что подготовили для реализации этого проекта всю необходимую документацию, а также определили подрядчика. Сложности возникли с принадлежностью земельного участка, который находится в федеральном ведении. Планировалось, что его передадут муниципалитету, но этого не произошло.

- Оперативно, в этом году, муниципалитет не может получить в собственность этот участок, - пояснили в управлении архитектуры и строительства администрации Мичуринска. - Из-за этого мы по закону не можем использовать средства на реализацию запланированного проекта в данном микрорайоне.

Чтобы не терять выделенное по нацпроекту финансирование и не возвращать деньги в федеральный бюджет, в Мичуринске приняли решение заменить территорию, теперь уже без всяких голосований.

- Неоднократным участником голосования на протяжении многих лет был сквер А.М. Герасимова, расположенный на пересечении улиц Герасимова и Филиппова наукограда, - говорят в мэрии наукограда. - Именно эту территорию и решено благоустроить в текущему году на средства нацпроекта. Общая сметная стоимость реализации проекта ниже, поэтому оставшиеся средства направят на благоустройство дополнительных дворовых территорий, в приоритете – дворы в микрорайоне учхоз «Комсомолец».

Уварово

В Уварово, где в голосовании приняли участие больше 3000 жителей, выбирали лидера из двух предложенных территорий : парк Сахарного завода и сквер за ДК «Дружба». Благоустройство парка Сахарного завода выбрали 2645 уваровцев, за сквер в районе ДК «Дружба» высказались 356 человек. Лидер голосования в городе определился с первых дней его проведения. По поводу благоустройства парка Сахарного завода на протяжении ряда лет в администрацию города поступало немало обращений от жителей. Его территория очень большая – 12 га. Приводить её в порядок возможно лишь поэтапно. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы на участке в 3,3 га. Здесь проведена расчистка от поросли и аварийных деревьев, строится детская площадка и дорожки, будет сделано освещение. Теперь, когда парк стал победителем голосования, проект будет продолжен в 2024 году на следующем участке.

Котовск

Котовчане определяли победителя среди четырёх территорий. Голосование велось за парк Воинской Славы, сквер рядом со школой-ЭКОТЕХ, пристань на набережной в городском парке, а также сквер между домами 5 и 7 по улице 9-Пятилетки. Из 3850 жителей моногорода, 2239 отдали предпочтение парку Воинской Славы. Кстати, этот объект уже становился победителем голосований за благоустройство в 2018 и 2022 годах. В этом году благоустройство парка Воинской Славы продолжается сразу по двум программам — «Формирование комфортной городской среды» и «Дорога к дому». Продолжение проекта предполагает укрепление главного памятника мемориального комплекса «Вечный огонь» и реконструкцию аллей.

Рассказово

Не стали неожиданностью итоги голосования в Рассказово, где жителям на выбор предложили две территории – зеленую зону улицы 60 лет г. Рассказово и сквер на ул. Комсомольская. Из более 5500 жителей сквер получил 3919 голосов. Результаты голосования в городе утвердили, проект будут реализовывать в следующем году.

Моршанск

Из пяти представленных на выбор объектов жители Моршанска должны были выбрать один. По предварительным итогам победителем голосования стала территория сквера по улице Гагарина, где по плану благоустройства предусмотрена укладка резиновой модульной плитки, установка ограждений, качелей, горки и партерное озеленение. За эту территорию свои голоса отдали 2488 человек из более, чем 6 тысяч участников обсуждения.

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