Игорь Артамонов: Мы не знали, насколько будут вовлечены юные липчане в культурный марафон, но увидели с их стороны большое желание и интерес

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей первого областного культурного марафона. Ими стали 50 школьников. Чествование участников состоялось в большом зале правительства региона в Пушкинский день России или День русского языка.

«Мы не знали, насколько будут вовлечены юные жители в культурный марафон, но увидели с их стороны большое желание и интерес. Наши школьники с удовольствием приобщаются к прекрасному, путешествуют по музеям, посещают учреждения культуры. В следующем году обещаем сделать для вас еще больше увлекательных локаций и заданий, чтобы вы могли весело и полезно провести время вместе с друзьями и родными», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В общей сложности в марафоне приняли участие свыше 23 тысяч школьников с 1 по 11 класс. Самой многочисленной категорией стали школьники 5-8 классов – более 10 тысяч участников. Самыми активными среди муниципалитетов оказались представители Ельца, Данковского и Становлянского районов, а среди образовательных организаций Липецка – учащиеся школ №№ 66, 72, 41, 12, 1, 64, 14. Их директора, а также руководители учреждений культуры, принявшие у себя участников марафона, и разработчики мобильного приложения получили благодарственные письма губернатора Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Культурный марафон для учащихся Липецкой области проходил с 10 апреля по 29 мая 2023 года. Он проводился в электронном формате через приложение «Липецкая Земля», но предполагал очное посещение учреждений культуры, расположенных в Липецке. Участники получили нестандартный музейный и театральный опыт, заглянули в хранилища, закулисье, управляли куклами, примеряли костюмы – словом, посмотрели на учреждения совсем под иным ракурсом.

Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко оценила липецкий марафон, как отличную региональную практику, которая позволяет приобрести культурный минимум, необходимый человеку, ценящему и уважающему свой родной край, традиции и культуру. В следующем году марафон повторится. Он стартует в марте, для его проведения планируют задействовать все муниципалитеты региона.