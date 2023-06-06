В Тамбовскую область мог попасть сидр, от которого умерли уже 28 человек

В нашем регионе отравлений пока не было

Жертвами смертельно опасного сидра, отравление которым начали фиксировать 5 июня сначала в в нескольких регионах страны, по данным на 6 июня, стали уже 28 человек. В Ульяновской области известно о 18 летальных исходах, на лечении находятся 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 — сейчас в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один человек погиб и еще один госпитализирован. Все пострадавшие и погибшие употребляли разливной напиток «Мистер Сидр» самарского производителя ООО «Анди».

По данным МВД Медиа, за прошедшие сутки в Ульяновской области полицейскими в рамках комплексных проверочных мероприятий, направленных на выявление опасной спиртосодержащей продукции, проведены осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь. Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объёмом 30 литров каждый, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования. По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается.

Кроме того, по месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объёмом более 25 тысяч литров.

В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области также располагают сведениями о возможном нахождении в обороте опасной продукции на территории нашего региона.

- Санитарные врачи во взаимодействии с органами исполнительной власти Тамбовской области и муниципальных округов, правоохранительными органами принимают активные меры по выявлению и пресечению оборота опасной продукции на территории региона, -говорят в пресс-службе ведомства. – Всем, кто занимается торговлей алкогольной продукцией, включая пиво и пивные напитки, при наличии опасной продукции, нужно сразу изъять ее из оборота и сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области (тел. 8(4752)47-25-12, 8(475)48-03-82; E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru).