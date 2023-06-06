Тамбовские энергетики приняли участие в городском празднике «Дети – детям!»

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В Олимпийском парке организаторы праздника развернули тематические площадки, интерактивные игровые станции, где ребята могли проявить свои способности, заработать жетоны и принять участие в лотерее. Тамбовские энергетики представили площадку под названием «Я - энергетик». Каждый из посетивших ее ребят мог примерить здесь рабочий костюм электромонтера и принять участие в напольной игре «Электроходики». В адрес руководителя филиала Андрея Пушкарева поступило благодарственное письмо от организаторов фестиваля – городского Дома Молодежи за активный вклад и содействие в организации мероприятия, посвященному Дню защиты детей. «Мы стараемся показать детям в игровой форме значимость профессии энергетик, ведь энергетика обеспечивает бесперебойную работу и развитие многих отраслей экономики. Тематическая площадка Тамбовэнерго пользуется большой популярностью у горожан, побывавших на празднике, поэтому в дальнейшем наши сотрудники будут принимать активное участие в подобных мероприятиях», – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.