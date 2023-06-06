Игорь Артамонов: В Липецкой области есть все предпосылки для развития электротакси

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Автобусный парк Липецка сегодня пополнился 46 новыми машинами. Их приобрели в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Ключи водителям вручили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов, губернатор региона Игорь Артамонов и мэр областного центра Евгения Уваркина.

Это уже вторая партия автобусов, приобретённых по проекту «Чистый воздух». Всего регион получил от Минприроды России 1,3 млрд рублей. На эти средства в прошлом году было куплено 25 газомоторных автобусов, в этом – 46. До конца года поступят ещё девять машин. Ранее за счет средств регионального бюджета было закуплено более 200 новых автобусов с повышенным экологическим классом.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Липецк – один из двенадцати городов нашего федерального проекта «Чистый воздух». Мы очень довольны результатами мероприятий, проведённых для снижения выбросов. 75% пассажирского транспорта в городе будет переведено на газомоторное топливо. Это хороший показатель. А главное, люди увидят результат», – прокомментировал Константин Цыганов.

Новые автобусы уже завтра выйдут на маршруты. Техника низкопольная, оборудована кондиционерами, системой учёта пассажиропотока, есть место для перевозки коляски. В каждом автобусе по восемь видеокамер и два монитора в салоне, а также по три электронных табло снаружи. Дополнительно машины оснащены системой «Говорящий город» и USB-зарядными устройствами в салонах автобусов.

Губернатор отметил, что за последние несколько лет проделана внушительная работа по обновлению автобусного парка Липецка. Также Игорь Артамонов поделился планами по дальнейшему развитию экологичного транспорта в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«В Липецкой области есть все предпосылки для развития электротакси. В Краснинском районе действует завод по производству электромобилей и есть компании, которые заинтересованы в развитии сети электрозаправок. Будем обсуждать с Минприроды России возможность включения региона в пилотный проект», – прокомментировал губернатор.

Сейчас в Липецкой области существует 16 зарядных станций для электромобилей. В этом году появятся ещё 11. Инвесторы уже определены, ведутся подготовительные работы.