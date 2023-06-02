В Тамбовской области продолжается ЕГЭ

Экзамены проходят без нарушений

В Тамбовской области продолжается экзаменационная кампания, которая стартовала в регионе с 26 мая. В тот день ребята проходили испытание по предметам, которые они сами выбрали для дальнейшего поступления в вуз.

По данным регионального министерства образования и науки, на ЕГЭ по химии зарегистрировались 535 участников, для которых подготовили 14 пунктов их проведения. Им предстояло выполнить за 3,5 часа 34 задания.

ЕГЭ по литературе в области сдавали 230 человек, которые разместились в 12 пунктах. Испытание в этом случае состояло из 12 заданий, на выполнение которых отводилось 3 часа 55 мину. ЕГЭ по географии в этом году решили сдавать 159 участников. Экзамен прошел в 12 пунктах. Ребятам предстояло выполнить 31 задание за 3 часа.

Результаты всех этих трёх экзаменов выпускники узнают не позднее 13 июня. Напомним, минимальный балл по химии составляет 36, по литературе — 32, по географии – 37.

«Каждая аудитория находится под видеонаблюдением, а волонтеры регионального ситуационного центра отслеживают ход экзамена в 100% аудиторий Тамбовской области. Все это направлено на то, чтобы исключить нарушения при проведении ЕГЭ. Наша задача провести экзамен четко, без сбоев, а главное - соблюсти объективность всех этапов сдачи экзамена. ЕГЭ в нашем регионе, традиционно, проходит на высоком технологическом уровне», - рассказал Олег Мексичев, руководитель регионального «Центра экспертизы образовательной деятельности».

Всего же государственную итоговую аттестацию в регионе пройдут 3514 человек. В их числе — пять ребят, прибывших из новых регионов России. Двое из них будут сдавать ЕГЭ, остальные пройдут промежуточную аттестацию.

29 мая года выпускники школ области, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Это один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11 класс. Для получения аттестата по этому предмету нужно набрать не меньше 24 баллов, а для претендентов на аттестат с отличием результат должен быть не меньше 70 баллов.

Всего в нашем регионе зарегистрировалось на сдачу ЕГЭ по русскому языку 3477 человек. В 22 пунктах за объективностью и правильностью проведения ЕГЭ наблюдали 153 члена экзаменационной комиссии, а в каждой аудитории работали по две видеокамеры.

В этот день организовали также 9 домашних пунктов для проведения экзамена. Сдавать ЕГЭ дома могут тяжелобольные дети, в том числе дети-инвалиды и дети, которые во время проведения ЕГЭ оказались прикованы к постели.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36. Свои результаты участники экзамена получат не позже 16 июня.

В четверг, 1 июня, основной период Единого государственного экзамена продолжили два экзамена по математике: базового и профильного уровней. Математика тоже является вторым, обязательным предметом для получения аттестата и его сдают все выпускники этого года, но сложность испытаний они могли выбирать самостоятельно. Так, почти 2 тысячи человек решили остановиться на экзамене базового уровня. На его проведение отводится 3 часа, за которые ребятам предлагают решить 21 задание. Оценивается экзамен по пятибалльной шкале, для получения аттестата достаточно «тройки», для аттестата с отличием потребуется только «5».

Что касается более сложного, профильного уровня экзамена – его проводят 3 часа 55 минут, к решению предлагается 18 заданий. Минимальный балл для получения аттестата в этом случае – 27, «медалистам» нужно набрать не меньше 70. Результаты по математике базового уровня станут известны до 16 июня, по математике профильного уровня - до 19 июня.

- Каждая аудитория для сдачи экзамена находилась под видеонаблюдением, а волонтеры регионального ситуационного центра отслеживали ход испытаний в 100% пунктов Тамбовской области, - говорит руководитель регионального «Центра экспертизы образовательной деятельности» Олег Мексичёв. -.Все это для того чтобы исключить нарушения при проведении ЕГЭ. Наша задача провести экзамен четко, без сбоев, а главное - соблюсти объективность всех этапов сдачи экзамена.

После сдачи обязательных ЕГЭ, у ребят останутся испытания по предметам, которые они выбрали. Так, 5 июня состоялись экзамены по истории и физике. 8 июня пройдёт обществознание, 13 июня – биологи и письменный иностранный язык. Устно предмет можно будет сдать 16 и 17 июня. Завершится основная экзаменационная кампания 19 и 20 июня. В эти дни выпускники сдадут информатику.

Для выпускников, у которых даты экзаменов по выбору совпали, предусмотрены резервные дни, кстати, пересдать необязательные предметы, чтобы улучшить оценку – нельзя. Исключение сделано только для русского языка и профильной математики. Их можно будет пересдать 22 и 26 июня соответственно. Ещё один резервный период для сдачи экзаменов будет в сентябре. Испытания осенью смогут пройти те, кто не попал ни в одну из предыдущих дат проведения экзаменов по уважительной причине.

Фото министерство образования и науки Тамбовской области

КСТАТИ

Выпускник-2022 сдал три экзамена на «сотку»

По итогам ЕГЭ прошлого года стобалльный результат в нашем регионе получили 33 человека, 200 баллов по двум предметам набрали четыре человека. Тогда же в регионе появился первый выпускник, набравший 300 баллов по трём предметам, им стал 11-классник тамбовского лицея № 6 Валерий Бергман. Молодой человек набрал максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и информатике.

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» тогда получили 430 человек. По сравнению с 2021-м в регионе выросло количество так называемых высокобалльников, набравших от 81 до 99 баллов по профильной математике, химии, истории, биологии, английскому языку, обществознанию, информатике и ИКТ.