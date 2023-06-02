Игорь Артамонов: В Беларуси есть серьёзные компетенции государственных проектных институтов, Липецкая область заинтересована в этих практиках

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов в ходе своего рабочего визита в Республику Беларусь посетил ведомства, с которыми взаимодействует регион. А также побывал на предприятии «Амкодор».

В Посольстве России состоялась встреча делегации Липецкой области с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Обсуждались основные аспекты сотрудничества. Игорь Артамонов отметил, что из 20 муниципалитетов региона, половина активно сотрудничает с белорусскими районами.

Одним из ключевых вопросов встречи в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси стали успешные практики белорусских проектировщиков, в которых заинтересована Липецкая область. Это касается социальных объектов, транспортной инфраструктуры и дорог.

«В Беларуси есть серьёзные компетенции государственных проектных институтов. Липецкая область заинтересована в этих практиках, у нас много строится социальных объектов, реализуются национальные проекты. Мы открыты для сотрудничества в сфере строительства. Договорились, что в течение двух недель делегация из Беларуси приедет в наш регион, чтобы познакомиться с возможностями нашей строительной сферы», – рассказал Игорь Артамонов.

Также в рамках рабочего визита в Минск делегация Липецкой области посетила предприятие «Амкодор», где состоялись рабочие переговоры и презентация выпускаемой техники. Напомним, что белорусский холдинг реализует крупный инвестпроект в Липецке по возрождению площадки Липецкого тракторного завода.

«Это важнейший проект в импортозамещении и в развитии машиностроения. Ещё раз обсудили с коллегами детали совместной работы, в том числе и по ускорению процесса строительства завода на территории ЛТЗ», – пояснил губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.