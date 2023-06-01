В Тамбовской области вынесли приговор бывшему вице-губернатору Владимиру Громову

Владимир Громов контролировал региональные госзакупки

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего и.о. заместителя главы администрации области Владимира Громова и фактического руководителя ООО «Дистрибьюция» Оксаны Бабкиной. Экс-чиновника признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), Оксану Бабкину осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде установили и доказали, что бывший вице-губернатор, который курировал госзакупки в регионе, и фактический руководитель ООО «Дистрибьюция», зная о выделении из бюджета 24 миллионов рублей на материально-техническое оснащение детских садов в рамках национальных проектов, организовали заключение в 2020 году больше 100 договоров поставки таких товаров. Таким образом, проведения процедуры честных закупок подельникам удалось избежать и контракты заключили с ООО «Дистрибьюция».

По ряду заключенных договоров фирма не исполнила своих обязательств, но, при непосредственном содействии чиновника, оплата с организацией проводилась в полном объеме. Впоследствии часть поступивших денежных средств по договорам поставки, а это больше 5 миллионов рублей, оказались похищены фактическим руководителем ООО «Дистрибьюция».

- Приговором суда Владимиру Громову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Оксану Бабкину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.