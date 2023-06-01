Руководитель Тамбовэнерго встретился с молодыми специалистами филиала

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Встреча прошла в рамках объявленного в компании «Года молодого специалиста».

В ходе беседы участники подвели итоги работы Совета за первый квартал текущего года и наметили планы на перспективу. В Совет молодежи Тамбовэнерго входит 10 представителей различных структурных подразделений филиала в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты активно участвуют в деятельности компании, проводят внутрикорпоративные мероприятия, содействуют привлечению на предприятие молодых кадров, активно работают с вузами и другими учебными заведения.

На встрече с руководителем филиала обсудили вопросы возможности прохождения дополнительного обучения, профессионального развития молодых специалистов, их мотивации, адаптации в коллективе, дальнейшего повышения квалификации, предложили рассмотреть инструменты дополнительного материального стимулирования молодых перспективных сотрудников.

«Привлечение молодых кадров является важной составляющей работы предприятия. Уверен, что мы имеем все ресурсы, для создания комфортных условий нашей молодежи, чтобы новое поколение энергетиков имело все возможности для реализации своего потенциала и воплощения в жизнь своих самых амбициозных планов в профессии», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.