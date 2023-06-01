Максим Егоров: “Своих не бросаем”

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Многие тамбовчане находятся на переднем крае этой борьбы: кто-то служит по контракту, кто-то отправился на фронт добровольцем, другие призваны в рамках частичной мобилизации. Причем, число контрактников из области постоянно растет. Один из главных вопросов текущего момента - как государство поддерживает своих воинов и членов их семей. Об этом мы беседуем с главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

- Максим Борисович, всё больше тамбовчан изъявляют желание поступить на военную службу по контракту. Ваше мнение - почему?

- Наша страна столкнулась с новыми вызовами - наверное, самыми серьёзными после Великой Отечественной войны. На Украине мы ведём борьбу с коллективным Западом с теми, кто желает все возможное, чтобы Россия прекратила свое существование, как сильная мировая держава. Совершенно ясно, что наши бывшие партнёры недоговороспособны, они с лёгкостью плюют на международное право. И если могут что-то взять силой то - берут не чинясь. Примеров масса: Ирак, Югославия, Ливия. Но, как говорили наши предки: «Кто с мечом к нам придёт..»

В таких условиях с тобой будут считаться только в том случае, если ты можешь на силу ответить силой. А сила любой страны - это армия. Это, в первую очередь, люди, готовые драться за свои семьи, за своих детей, за свою Родину. И таких людей в нашей стране тысячи. Это стало особенно понятно в рамках кампании по набору на контрактную службу.

- Как вы думаете, почему тамбовчане выбирают службу по контракту?

- Уверен, что в первую очередь из патриотических побуждений. Меня до глубины души потряс пример жителя Первомайского района, ветерана чеченской войны Алексея Харченко. Ему 48 лет, он решил, что его боевой опыт сейчас необходим как никогда. Алексей сказал, что будет отстаивать свободу и безопасность нашей страны до конца. И подобных примеров - множество. Горжусь нашими тамбовчанами!

- Сейчас вопрос помощи нашим воинам и их близким вышел на самый высокий уровень: по поручению Президента России Владимира Путина создан фонд “Защитники Отечества”. Открылся его филиал и у нас. Но ведь в нашей области уже давно действуют различные меры поддержки участников СВО и членов их семей. Что это за меры?

- Тамбовщина стала помогать своим воинам с самого начала спецоперации. Неравнодушные люди начали сбор и закупку техники, снаряжения, просто каких-то приятных подарков. Вот вам только один пример: ученики православной гимназии отдали карманные деньги, чтобы купить что-то нужное для солдат.

Что касается региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей - они разнообразны. Давно существуют областные выплаты нашим воинам, также мы ввели их для контрактников и добровольцев. Наши военнослужащие имеют право на бесплатную юридическую помощь, безвозмездное получение услуг медицинской реабилитации. Семьи военнослужащих имеют право на компенсацию за подключение газа внутри домовладения. Дети мобилизованных бесплатно занимаются в детсадах и получают горячее питание в школах.

Отмечу, что все эти льготы предоставляются в беззаявительном порядке. Были попытки заставить предоставлять какие-то бумаги, но я их жёстко пресёк. Все необходимые данные имеются, и соответствующие службы должны предоставлять их друг другу.

- А почему в случае с бесплатным питанием и детскими садами речь идёт только о мобилизованных?

- Это чисто технический вопрос, связанный исключительно с особенностями взаимодействия разных федеральных и региональных ведомств. Мы работаем над его решением, и в ближайшее время означенными льготами смогут пользоваться семьи всех наших воинов.

- Сохранятся ли региональные льготы для участников СВО после начала работы в области филиала государственного фонда “Защитники Отечества”?

- Конечно, сохранятся. Более того, значительно упростится их получение, ведь фонд работает по принципу одного окна. Воины и члены их семей будут получать льготы одним пакетом - и федеральные, и региональные. Именно такое поручение дал Президент России Владимир Путин - максимально облегчить для ветеранов СВО получение того, что им полагается по закону. Также будем следить за тем, чтобы они были обеспечены лекарствами, средствами реабилитации, чтобы соблюдались их права на санитарно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство.

- Максим Борисович, известно, что вы посещали части, где проходят службу мобилизованные жители Тамбовщины. Многие недоумевают: была ли необходимость ездить самому?

- Это стиль моей работы: во все проблемы я стараюсь вникать лично. Собираю информацию, пропускаю всё через себя, а потом вместе с командой разрабатываем пути решения. Мне важно было встретиться с нашими парнями именно лично, откровенно поговорить, выяснить, чего не хватает, каковы потребности. И знаете, что интересно? Они не за себя просили, они беспокоились о своих семьях. После этих бесед мы подготовили и ввели те региональные меры поддержки, о которых я вам уже рассказал. Именно тогда в области заработал волонтёрский проект #МыВместе - ребята взялись помогать семьям наших воинов. Это простые, но важные дела: посидеть с детьми, сходить в магазин за продуктами, погулять с собакой.

Не менее важен контакт с командованием воинских частей. Как вы знаете, у нас работает фонд “Развитие Тамбовщины” - в него пожертвовали уже более 285 млн рублей. Средства идут на закупку снаряжения и оборудования, на ремонт повреждённой в боях техники. Вот, совсем недавно отремонтировали бронеавтомобиль “Тигр” и грузовик с бронекапсулой.

- Кстати, о частичной мобилизации: в Тамбовской области она прошла без нарушений. Как удалось этого добиться?

- Всё просто: нужно неукоснительно соблюдать закон. Вдобавок мы оперативно запустили информационные ресурсы, которые доносили до людей корректные данные - это не оставило пространства для слухов и домыслов. Недоработки и ошибки исправлялись в режиме реального времени. Открытость, обратная связь и быстрое решение конфликтных ситуаций – вот и весь секрет.

- Иногда приходится слышать: вот, мол, для военных льготы вводят, освобождённым территориям помогают, а о своих забыли...

- Мне кажется, люди, которые так думают, недостаточно информированы о нашей работе. Да, мы вводим меры поддержки для воинов и членов их семей. Но при этом мы совершенствуем и меры социальной помощи жителям Тамбовщины. Недавно ввели систему единого социального пособия на детей и беременных, расширили возможности регионального материнского капитала. У нас действуют 18 мер поддержки для многодетных семей.

Да, мы помогаем нашему подшефному Новоайдарскому району ЛНР. Иначе мы не можем: там живут наши браться. А русские, как известно, своих не бросают. При этом в прошлом году мы отремонтировали в области почти 300 км дорог, и в году текущем не намерены снижать эти темпы. Три новых школы строятся в Тамбове, 10 школ отремонтировали в прошлом году, и 14 - в этом. Идёт капремонт медучреждений, строятся ФАП, для них закупается новое оборудование и транспорт. Это лишь малая часть тех изменений, которые делают жизнь тамбовчан лучше.

Помощь нашим военным, землям, вернувшимся в родную гавань, никоим образом не отменяет нашу текущую работу. Наоборот, наполняет её новым содержанием, ведь наши специалисты, помогая новоайдарцам восстанавливать мирную жизнь, получают бесценный опыт, который применяют потом у себя дома. Так что своих не бросаем - ни в Новоайдаре, ни на Тамбовщине.

Татьяна Юрьева

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"Мне важно было встретиться с нашими парнями лично, откровенно поговорить."

"Мы вводим меры поддержки для воинов и членов их семей. Но при этом мы совершенствуем и меры социальной помощи жителям Тамбовщины."

«Меня до глубины души потряс пример жителя Первомайского района, 48-летнего ветерана чеченской войны Алексея Харченко, который отправился на СВО. Горжусь нашими тамбовчанами!»