Руководитель Тамбовщины Максим Егоров: «Мы должны больше работать, чтобы люди жили лучше»

.

27 апреля Глава Тамбовской области Максим Егоров выступил с ежегодным отчетом, в котором рассказал деятельности регионального правительства и социально-экономическом росте, которого удалось добиться по итогам работы в 2022 году.

- Когда оглядываешься назад, иногда кажется, что он вместил в себя целое десятилетие, - говорит Максим Егоров. - И такое ощущение вполне объяснимо, поскольку этот отрезок времени стал одним из наиболее сложных в новейшей истории не только нашего региона, но и всей страны. Тем не менее, мы должны продолжать работать лучше, чтобы лучше жили люди.

«Все для фронта, все для победы!»

- Каждый русский человек, каждый гражданин России сегодня живет по принципу: все для фронта, все для победы. Как сказал наш Президент, Владимир Владимирович Путин: «Горжусь – думаю, что все мы гордимся, – что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм – чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества».

Точнее не скажешь и я уверен, что каждый не только в этом зале, но и во всей нашей области думает также. Сегодня нам есть чем гордиться. В фонд поддержки СВО «Развитие Тамбовщины» неравнодушные жители области и предприниматели перечислили более 266 миллионов рублей.

Показателем того огромного значения, которое придаем мы этой работе, служит первый в России памятник героям СВО в поселке Землянский Инжавинского района. По моей инициативе семьи участников СВО в Тамбовской области освобождены от оплаты за детские сады, школьное питание и дополнительное образование детей.

.

Сегодня более 2000 наших земляков защищают Родину на фронте.

Нацпроекты в действии!

- По итогам 2022 года Тамбовская область стала регионом, эффективно осуществляющим реализацию национальных проектов. За этот период на территории региона успешно реализовали 44 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. Наша общая задача - это реальные показатели исполнения нацпроектов. Время приписок, когда на бумаге для федерального центра показывали одни результаты, а в реальности все обстояло совсем иначе - в прошлом. Каждый должен это запомнить. За попытку пустить пыль в глаза - буду наказывать, невзирая на былые заслуги.

В области реализовали проекты по созданию 41 социально-значимого объекта, это в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

Здравоохранению – особое внимание

- Многое сделано для развития системы здравоохранения в регионе. Открылось после реконструкции многопрофильное отделение медицинской реабилитации на 50 коек, внедрены инновационные методы восстановительного лечения. Реабилитацию в стационарных условиях получили более 1200 детей. В рамках реализации программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году в сельские медицинские организации пришли 78 медработников. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» построено 10 объектов сельского здравоохранения, завершена реконструкция областной детской больницы, ведется строительство поликлиники на 1260 посещений в смену в северной части Тамбова. Проведен капитальный ремонт в 17 поликлиниках области, из них в 2022 году – 8. Закуплено 3870 единиц нового современного оборудования и 166 единиц санитарного автотранспорта.

Врез: Общий объем финансирования этой сферы из бюджетов всех уровней составил почти 23 миллиарда рублей. В 2022-м профилактическую и высокотехнологичную медицинскую помощь получили 13,5 тысяч жителей области.

Школы: строим новые, ремонтируем имеющиеся

- В сфере образования Тамбовской области также есть чем гордиться. Сейчас мы на 12 месте среди всех субъектов РФ по оценке Минпросвещения России, и в 10-ке лучших по эффективности работы с одаренными детьми. Три школы областного центра вошли в ТОП-200 лучших школ страны, как показавшие лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук. Открываются новые школы. 1 сентября 2022 приняла учеников «Агро-инженерная школа» на 250 мест в р. п. Умет. Завершено строительство школы на 2425 мест в северной части г. Тамбова. Школа откроет свои двери для детей 1 сентября 2023 года. Программа строительства школ расширяется и включает 4 школы на 5,2 тысячи ученических мест в Тамбове и с. Алгасово Моршанского района. Из них 4,8 тысяч мест будут созданы в рамках концессионных соглашений. Ввод в эксплуатацию этих объектов – 2024-го. В рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования в 2022 году капитально отремонтированы 12 школ, что позволило создать современные и безопасные условия обучения для трех тысяч детей.

Врезка: В 2023 году стартовал ремонт 14 школьных зданий, ведется подготовка к проведению работ еще в 20.

Семьи получили поддержку

- На региональном уровне на постоянной основе решается вопрос стабилизации рождаемости. Мы ввели новую меру поддержки – «Подарок новорожденному», расширили направления использования областного материнского капитала и увеличили возрастной ценз для многодетных семей с 18 до 23 лет. Подготовлены еще две законодательные инициативы в части предоставления областного материнского капитала на каждого ребенка (начиная с третьего) и введение «Земельного сертификата». Предпринимаемые меры дали положительные результаты.

Не остаются без внимания и дети-сироты. На особом контроле находится вопрос обеспечения их качественным жильем. До недавнего времени должным образом проблема не решалась. Мы постепенно исправляем ситуацию. Впервые за последние 5 лет в 2022-м очередь детей-сирот на жилье снизилась.

Обновили 300 км дорог

- Очень неплохо мы поработали в сфере дорожного строительства. Результатом стало вхождение Тамбовской области в ТОП-10 регионов РФ по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объем Дорожного фонда области, по сравнению с предшествующим годом, увеличен на 3,1 млрд. рублей, в том числе за счёт усилий региональной команды по привлечению дополнительных 1,5 млрд. рублей из федерального бюджета. Благодаря этому на 25%, по сравнению с 2021 годом, увеличилась протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог. В нормативное состояние привели порядка 300 км дорог. На днях принял решение направить на ремонт дорог в Тамбове дополнительные 480 миллионов рублей. Фактически мы удваиваем заложенный ранее объем финансирования. В этом году в областном центре планировали сделать 16 участков дорог. Но для городского округа, который расширил свои границы, такого объема явно недостаточно. Поэтому и было принято решение об увеличении финансирования. На дополнительные средства мы отремонтируем самые проблемные участки, о которых сообщали сами тамбовчане.

Привели в порядок дворы и скверы

- В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальными образованиями области благоустроена 101 дворовая территория и 112 общественных пространств. В 2022 году малые города области: Мичуринск, Моршанск и Котовск стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. На территории области в 2022 году реализована программа «Дворы Тамбовщины». На проведение работ по благоустройству дворовых территорий в городских округах из бюджета области выделено 500 млн рублей. Мы входим в ТОП-10 российских регионов по темпам реализации программы «Догазификации домовладений». В минувшем году мы начали решать ещё одну застарелую проблему - реконструкция коллектора на Набережной в Тамбове.

Татьяна Юрьева