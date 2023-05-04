Тамбовчан призывают вакцинироваться от кори

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Жителей Тамбовской области просят позаботиться о своем здоровье и своевременно вакцинироваться от кори. В апреле единичный случай этого заболевания выявили у 24-летнего мужчины, приехавшего из столичного региона. В очаге кори провели противоэпидемические мероприятия, больше ифекцией никто не заболел.

По данным регионального управления Роспотребнадзора по тамбовской области, порядка 99,2% жителей нашего региона привиты от этого опасного заболевания. В этом году планируется привить еще больше 900 человек.

Медики напоминают, что единственный способ защититься от кори – это вакцинация. Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Их делают детям в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослым до 35 лет, которые раньше не прививались и не болели корью. Вакцину им вводят дважды с интервалом не меньше 3-х месяцев. Особое внимание уделяется людям из групп риска. Медики, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также вахтовики могут поставить прививку в возрасте до 55 лет.

- Корь является крайне заразной острой вирусной инфекцией, против которой не существует специфического лечения, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Вирус передается от заболевшего человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании. Заболевание обычно протекает достаточно тяжело и часто требует госпитализации. Инфекция проявляется выраженным недомоганием, сухим кашлем, насморком, воспалением слизистой оболочки глаз, светобоязнью, лихорадкой выше 38 градусов, а в некоторых случаях симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. На 4-5 день болезни на коже появляется сыпь. Осложнениями кори являются ушные инфекции, пневмония, менингиты, энцефалиты, полиневриты, поражение глаз вплоть до слепоты.

Татьяна Юрьева