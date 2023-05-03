Тамбовские энергетики осуществили технологическое присоединение здания налоговой службы

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Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 700 кВт.

Для обеспечения энергоснабжения осуществлено проектирование и строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ. А также произведена реконструкция ячейки 10 кВ на подстанции ПС 110/35/10 кВ «Тамбовская №6».

«Технологическое присоединение является одним из значимых направлений деятельности «Тамбовэнерго». Сотрудники филиала имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и оперативного подключения потребителей к сетевой инфраструктуре», – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.