Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 мая 2023 12:35

Тамбовские энергетики осуществили технологическое присоединение здания налоговой службы

Сотрудники филиала «Тамбовэнерго» обеспечили подключение к сетям филиала административного здания инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Тамбову
Источник:kp.ru
.

.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 700 кВт.

Для обеспечения энергоснабжения осуществлено проектирование и строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ. А также произведена реконструкция ячейки 10 кВ на подстанции ПС 110/35/10 кВ «Тамбовская №6».

«Технологическое присоединение является одним из значимых направлений деятельности «Тамбовэнерго». Сотрудники филиала имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и оперативного подключения потребителей к сетевой инфраструктуре», – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.

БИЗНЕС-ПРЕСС