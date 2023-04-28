Тамбовские энергетики провели профориентационное мероприятие

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Во время первой части экскурсии тамбовские энергетики познакомили студентов с оборудованием подстанции ПС 110/6 кВ «Тамбовская №8», рассказали о ее устройстве и применяемых на ней инновационных решениях, продемонстрировали современные трансформаторы и выключатели. Также будущим специалистам рассказали о преимуществах работы в энергокомпании и о возможных вариантах трудоустройства.

Во время второй части экскурсии начальник службы подстанций филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Алексей Морозов провел мастер-класс. Мероприятие прошло на учебном полигоне «Тамбовэнерго». Будущие энергетики ознакомились с конструкцией основного оборудования трансформаторной подстанции 35/10 кВ.

«Одна из главных задач «Тамбовэнерго» – помочь будущим специалистам найти свой профиль и создать плодотворную среду для развития молодых талантов. Сотрудничая с профильными учебными заведениями, мы знакомим студентов со спецификой работы объектов электросетевого хозяйства и создаем интерес для дальнейшего поиска студентами нового направления развития своих способностей», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.