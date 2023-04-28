Более 25 тысяч воронежцев приняли участие в «Диктанте Победы»

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В общей сложности самый масштабный исторический тест, инициированный «Единой Россией», писали 27 апреля на 22 тысячах площадок в России и 46 странах мира

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в режиме онлайн принял участие во всероссийской патриотической акции. Он отметил, что жители Воронежской области каждый год активно участвуют в «Диктанте Победы». В этом году свыше 25 тысяч воронежцев писали Диктант.

Воронежская областная Дума

«Масштабная патриотическая акция «Диктант Победы», которую инициировала «Единая Россия», имеет особое значение. В Воронежской области в ней принимают участие люди всех возрастов – от самых молодых до старшего поколения. Это возможность еще раз отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, поколению, которое отстояло независимость Родины, восстановило нашу страну из руин. Еще одна важная задача – оберегать историческую память и не допускать её искажения, делать всё, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Воронежская областная Дума

Международная патриотическая акция стартовала 27 апреля ровно в 12 часов. Тест из 25 вопросов необходимо было пройти за 45 минут. Доступно было и тестирование в онлайн-формате. Вопросы Диктанта, как и прежде, затрагивали самые разные эпизоды и события Великой Отечественной войны, которые нашли свое отражение в памятных датах календаря, мемуарах, литературе и кинематографе, музыке и скульптуре.

Главной региональной площадкой стала Площадь Победы в Воронеже. В числе участников Диктанта – руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Людмила Ипполитова, руководитель региональной общественной приемной партии, депутат облдумы Марина Андрейчук, депутат регионального заксобрания Алексей Чернов, а также депутаты Воронежской городской Думы, активисты «серебряных» волонтеров и молодежных движений, молодогвардейцы и «Волонтеры Победы». Перед началом акции парламентарии возложили красные гвоздики – символ 9 Мая к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших защитников Воронежа.

К акции присоединились сотрудники регионального исполкома и региональной общественной приемной партии. Они проходили тестирование на площадке, расположенной в реготделении «Единой России».

Воронежская областная Дума

Еще одна из площадок для написания «Диктанта Победы» была организована на базе воронежской библиотеки № 35 имени Б. И. Стукалина. Там Диктант писали учащиеся городской школы № 61 и воспитанники ВРО ОГО ВФСО «Динамо». Вместе с детьми участие в акции приняли депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» Ольга Ортина, Ольга Резникова, Кристина Кулешова и Артем Зубков, а также сотрудники библиотеки.

Всего в регионе для написания «Диктанта Победы» были открыты 326 площадок, в том числе в воинских частях и военных вузах, учреждениях образования и культуры. Участие во всероссийской патриотической акции приняли более 25 тысяч жителей области.