Липецкие бизнесмены познакомились с промежуточными результатами работы экономического блока

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Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов провёл встречу с деловыми объединениями региона. Он рассказал о проделанной работе экономического блока по формированию благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

За минувший год с представителями бизнес-сообществ провели около 30 встреч, на которых руководителям компаний рассказывали о всех доступных мерах поддержки регионального и федерального уровней. Сегодня помощь бизнесу оказывают Липецкий областной фонд поддержки МСП, Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям и другие.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе работает Агентство инвестиционного развития. Его деятельность направлена на привлечение инвесторов в Липецкую область, сопровождение действующих инвестиционных проектов. Кроме того, специалисты Агентства помогают районам стать более привлекательными для представителей бизнеса, анализируют и структурируют инвестиционный потенциал муниципалитетов. Сформирована инвестиционная карта Липецкой области, разрабатываются инвестпаспорта районов.

Для действующих и потенциальных инвесторов в регионе функционирует инвестиционный портал, где можно подать заявку на сопровождение проекта, подобрать земельный участок для дальнейшего строительства предприятия, обратится в инвестиционный комитет с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Кроме того, на портале представлена информация по алгоритмам подключения к инфраструктуре региона.

В Липецкой области создан Инвестиционный комитет. Его возглавляет губернатор региона. Комитет защищает права и законные интересы субъектов инвестиционной деятельности, разрешения разногласий и споров инвестора с органами власти Липецкой области, органами местного самоуправления. У инвестора имеется возможность подачи заявки через форму на инвестиционном портале Липецкой области. В разделе «Региональный инвестиционный стандарт» есть вкладка «Инвестиционный комитет», где размещена вся информация о составе и порядке работы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.