На ремонт дорог Тамбову выделили еще 480 миллионов рублей

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Тамбов сможет серьезно увеличить объемы дорожных работ в строительном сезоне этого года. По решению главы региона Максима Егорова областной центр получит дополнительно на эти цели 480 миллионов рублей, что практически вдвое увеличивает предусмотренную на проведение дорожных работ сумму. Деньги выделили из средств дорожного фонда в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области».

- Тамбов всегда находится в центре внимания областных властей, - говорит Максим Егоров. - И это обоснованно, город является столицей нашего региона, поэтому важно не снижать темп дорожного строительства и ремонта. Будем делать все, чтобы привести тамбовские улицы в нормативное состояние.

Ранее в планах города на 2023 год была реконструкция 16 участков дорог, три из них – улицы Агапкина, Свободная и Чичканова – стали участниками нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для их ремонта выбрали подрядчиков, которые приступят к работам в ближайшее время. Параллельно в городе проверили состояние ранее отремонтированных дорог, обнаруженные дефекты стройфирмы устраняют в рамках гарантийных обязательств. Продолжается в городе и ямочный ремонт.

В этом году в регионе намерены не снижать темпы дорожного ремонта, которое активизировалось в 2022-м. Тогда в регионе привели в порядок около 300 км дорог и 233 погонных метра мостов.

Татьяна Юрьева