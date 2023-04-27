Около 35 тысяч жителей региона проголосовали за объекты благоустройства

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Светлана Матвеева часто гуляет с коляской в Ахлебиновской роще Тамбова. Молодая мама, как и другие жители этого микрорайона, мечтает об обновлении сквера.

— Будет здорово, если здесь появятся современные детские городки, лавочки, ухоженные дорожки, высадят деревья. Нам этого очень не хватает! — говорит она.

Светлана Матвеева и другие жители микрорайона могут вместе воплотить мечту в реальность — поддержать территорию Ахлебиновской рощи на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Всего по стране на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из более 1 530 муниципальных образований. В Тамбовской области в нем участвует 21 общественная территория: по пять — в Тамбове и в Моршанске, четыре — в Котовске, три — в Мичуринске, по две — в городах Рассказово и Уварово.

Поможет нацпроект

Голосование проходит в третий раз по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Тамбовская область активно участвует в реализации нацпроекта. По нему за четыре года в регионе уже благоустроили 474 общественных пространства. В этом году преобразятся девять скверов, которые стали победителями голосования в прошлом году. Так что механизм поддержки — реально работает.

Чтобы отдать свой голос в поддержку общественной территории, нужно сделать всего пару кликов. Проголосовать можно на странице 68.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Механизм предельно простой: нужно авторизоваться через госуслуги, выбрать понравившийся дизайн-проект, отдать свой голос.

Принять участие в голосовании может каждый житель Тамбовской области старше 14 лет.

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Подскажут волонтеры

Активными помощниками в проведении голосования в регионе являются волонтеры. Его поддерживают 425 добровольцев. Их можно встретить в парках и скверах, на субботниках и крупных мероприятиях. Они консультируют жителей по вопросам формирования комфортной городской среды, а также помогают проголосовать за понравившийся объект благоустройства на общефедеральной платформе.

Многие ребята уже не первый год работают волонтерами при проведении голосования. Например, Ксения Абрамова из города Уварово второй год будет участвовать в такой работе.

— Благодаря открытому голосованию, каждый гражданин может выбрать приоритетные площадки для благоустройства, а мы, волонтеры, помогаем сделать эту процедуру доступной и структурированной, — отмечает Ксения Абрамова.

Студент 4 курса Индустриально-промышленного техникума Антон Кулешов из Рассказово говорит, что записывается волонтером, потому что ему небезразлично будущее своего города.

— Я захотел стать частью такого крутого проекта и сделать наш город еще комфортнее. Участие в голосовании считаю важным и для себя, и для всех жителей. Для меня это, прежде всего, большая ответственность. За последнее время город Рассказово стал красивее и привлекательнее. Я хочу остаться жить и работать в своем родном городе. И для меня небезразлично его будущее. Поэтому я не смог остаться в стороне от принятия важных решений в жизни города и готов помочь это сделать его неравнодушным жителям, — сказал Антон Кулешов.

Только цифры

На данный момент свой голос в поддержку конкретной территории отдали более 35 тысяч жителей региона. Активнее всего голосуют в областном центре — в голосовании уже приняли участие больше 22 тысяч тамбовчан. На данный момент в Тамбове лидирует территория Ахлебиновской рощи.

В Мичуринске проголосовали 4,7 тысячи горожан, в Моршанске — почти 3,5 тысячи человек, в Котовске и Уварово — по 1,3 тысячи жителей, в Рассказово — свыше 2 тысяч человек.

Присоединяйтесь!

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Глава Тамбовской области Максим Егоров:

— Благоустройство территорий — наша большая совместная работа. Мы делаем все, чтобы города и районы области украшали парки и скверы, чтобы во дворах с комфортом могла отдохнуть и детвора, и представители старшего поколения. Жители Тамбовской области — активные, инициативные, неравнодушные. Под вашим контролем мы ремонтируем дороги и школы, модернизируем объекты питьевого водоснабжения и, конечно же, преображаем скверы и дворы. С 15 апреля на сайте 68.gorodsreda.ru стартовало онлайн голосование за объекты благоустройства. На изменение облика наших городов может повлиять каждый — приглашаю вас вместе выбрать территории для благоустройства в 2024 году. Давайте сделаем все, чтобы наши города изменились для нас!

Татьяна Юрьева