Тамбовские энергетики приняли участие в молодежном слете

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Мероприятие организовано Координационным советом при Общественной палате РФ.

В рамках слёта Надежда Ильичева приняла участие в работе круглых столов «Города для молодежи: урбанистика и социокультурная среда», «Развитие молодых специалистов через практики самореализации» и мозговом штурме «Предложения в программу Российской энергетической недели – 2023». На дискуссиях были рассмотрены возможности создания среды для социальной и профессиональной самореализации молодежи, осуществлен обмен лучшими практиками в области работы с молодыми сотрудниками, сформирован план реализации совместных проектов в целях укрепления молодежного сообщества.

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«Молодые специалисты «Тамбовэнерго», вовлеченные во внутрикорпоративные проекты и инициативы, постоянно стремятся к самореализации и развитию своих профессиональных навыков. Руководство филиала активно этому способствует. На подобных мероприятиях налаживается кросс-корпоративное и межотраслевое взаимодействие молодых специалистов, что положительно сказывается на укреплении имиджа организации среди молодежи», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.