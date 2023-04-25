В Тамбове отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь»

Мемориал планируют оборудовать подсветкой Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Специалисты подготовят документацию для проведения реконструкции мемориального комплекса «Вечный огонь». На сегодняшний день один из главных монументов, увековечивающих подвиг погибших в Великой Отечественной войне, находится в плачевном состоянии. Еще в 2014 году специальная комиссия обследовала памятник и вынесла заключение о его крайне неудовлетворительном состоянии. Так, выявлены неравномерные просадки под блоками постамента, неровные швы и повреждение раствора в швах. Кроме того, часть плит расколота, а в несущей части верхнего кольца отмечено оголение арматуры, трещины, разрушение поверхности панелей. Металлические элементы водоприемных воронок полностью разрушены коррозией, а электропроводка для подсветки лежит открыто на кровле.

При этом каждый год возле монумента проходят торжественные мероприятия, люди несут цветы, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны, но меры по его ремонту не принимались.

На совещании в правительстве области обсудили предложения по реконструкции памятника. Помимо проведения ремонтных работ предлагается разместить информацию об авторах памятника, а также благоустроить территорию вокруг «Вечного огня», включая Соборную площадь. Предлагается продлить диагональную аллею, ведущую от мемориала до памятника Питириму, а по ее периметру обустроить газон.

На аллее, ведущей от почты в сторону памятника Питириму, предусматривается создание по центру прямоугольных клумб по всей ее длине. На территории возле самого памятника Питириму следует провести озеленение. Это позволит создать комфортное пространство, особенно в жаркое время года.

Также предлагается проецировать тематические изображения на внешнюю поверхность кольца во время праздничных мероприятий.

- При этом сама подсветка мемориала будет меняться – в памятные дни Великой Отечественной войны она будет красной, а в праздничные дни, например, День России или День Флага, – бело-сине-красной, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Кроме того, прозвучало предложение воссоздать звуковое сопровождение. Ранее ежедневно в определенный час прокручивалась магнитофонная лента, заключенная внутри большой медной пятиконечной звезды со стихами тамбовской поэтессы Майи Румянцевой. Эту запись предлагается дополнить сообщениями Юрия Левитана.

Напомним, что торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1970 года. Авторы проекта – архитектор Александр Куликов, скульпторы Сергей Лебедев и Константин Малофеев. Памятник состоит из четырех черных пилонов, олицетворяющих тяжелые годы войны, на которых покоится светлое кольцо – символ торжества жизни над смертью. На наружной поверхности кольца – лавровая ветвь, на внутренней – рельефы, воплощающие образы героических воинов и их родных. В центре композиции – пятиконечная звезда, из которой вырывается неугасимое пламя. В 1995 году провели капитальный ремонт мемориального комплекса.