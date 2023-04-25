Тамбовские аграрии впечатлены его мощностью

Комбайн TORUM 785

Роторный комбайн TORUM 785, который активно используют в своей работе тамбовские аграрии, впечатляет своих владельцев безотказной работой, высокой производительностью, мощностью и универсальностью в использовании. По словам тамбовских сельхозпроизводителей, техника ключевого отечественного производителя - Ростсельмаш – надежная, в которой продумано все, вплоть до мелочей, для комфортной и качественной работы.

- Предпочтение технике Ростсельмаш мы отдали уже давно, - говорит генеральный директор ОАО «Бондарское» Сергей Маняхин. – Постепенно обновлялся автопарк, и теперь все зерноуборочные машины, присутствующие в нем, – отечественные. Комбайн TORUM 785 наше хозяйство приобрело в прошлом году, соответственно, отработал он у нас один сезон, и, надо сказать, очень хорошо отработал. Благодаря возможности использовать различное прицепное оборудование агромашина становится универсальной в использовании. Мы его задействовали на уборке зерновых, кукурузы, сои. Справился со всем без каких-либо нареканий. В общей сложности в прошлом году уборочные площади, на которых отработал TORUM 785, составили 1,5 тысячи гектаров. Отзывы механизаторов о нем – самые положительные. Сотрудники отмечают много обновлений в оборудовании, которые облегчают работу, делают ее более комфортной: например, камера заднего вида, легкое управление, кондиционер, шумоизоляция. По всем показателям наша агромашина превосходит аналоги по многим параметрам. Выбор в пользу отечественной техники сделали еще и потому, что сервисное обслуживание, запчасти – это все рядом, и может быть очень оперативно предоставлено.

В ООО «Прогресс», расположенном в Уваровском районе, TORUM 785 и вовсе решили устроить самое настоящее испытание.

- Мы любим проводить такие соревнования, тогда уже на деле понятно, что чего стоит, - рассказывает генеральный директор ООО «Прогресс» Рашид Курамшин. - TORUM 785, который оборудовали 9-метровой жаткой, «сражался» у нас с двумя другими комбайнами. Жатки на них установили 6 и 7 метров. Задача была проверить, какая техника за один час уберет больше яровой пшеницы – TORUM или две другие машины. TORUM в этом соревновании победил. Почему? Да потому что у него – мощность выше, а значит, возможность использовать жатку большего размера без потери скорости. Кроме того, у TORUM очень вместительный бункер, рассчитанный на 11 тонн, и очень оперативная выгрузка, в отличие от других машин. Все это позволило TORUM справится со своей задачей качественно и быстро. Комбайн мы приобрели в 2021 году и отработали на нем уже два сезона – убирали зерновые, кукурузу. Кстати в прошлом году на всех имеющихся 700 га кукурузы задействовали только один TORUM, без привлечения другой зерноуборочной техники – она просто не понадобилась! Заключительные работы проводили уже в очень неблагоприятных погодных условиях – в ноябре-декабре, по морозам. Но на производительности комбайна это никак не сказалось – и агромашина, и прицепное оборудование вели себя замечательно!

Оценив возможности агромашины от Ростсельмаш, в ООО «Прогресс» точно решили, что когда хозяйству понадобится зерноуборочная техника, а в планах организации – обновление автопарка к 2025 году – это будет только TORUM 785!

Татьяна Юрьева

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