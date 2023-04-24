В голосовании за благоустройство скверов в Тамбове лидирует Ахлябиновская роща

В голосовании с большим отрывом лидирует Ахлябиновская роща Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 15 апреля в Тамбовской области, как и по всей стране, началось Всероссийское голосование за объекты благоустройства. В этом году оно проходит в третий раз. Всего по региону на обсуждение жителей вынесли 21 общественное пространство. Все они расположены в шести городах Тамбовщины – в областном центре, Мичуринске, Моршанск, Рассказово, Уварово и Котовске. В Тамбове лидер определился уже на третий день голосования. Из пяти представленных территорий около тысячи горожан выбрали Ахлябиновскую рощу, на втором месте расположился сквер в районе детской музыкальной школе №2 имени Мержанова, за который отдали больше 800 голосов. Около 700 тамбовчан отдали предпочтение парку «Пионерский», по 500 жителей выступили за ремонт сквера имени Баратынского а также территории в районе пересечения Моршанского шоссе и улицы Урожайной.

К началу этой недели подсчитано, что в голосовании приняли участие уже около 30 тысяч жителей региона. Больше половины из них – жители областного центра. Согласно обновлённым данным сейчас территория Ахлябиновской рощи продолжает лидировать с большим отрывом от других конкурсантов — за неё отдано уже почти 6 тысяч голосов. 4700 жителей – за сквер у детской музыкальной школы, у остальных участников от 3 до 3,5 тысяч голосов.

На втором месте по активности - жители Моршанска. В этом город свой выбор сделали больше 1,6 тысячи горожан. В Моршанске в этом году на голосование также вынесены пять общественных территорий. Одинаково активно моршанцы поддерживают благоустройство сквера по улице Гагарина и благоустройство спортивной площадки по улице7-й городок. В наукограде на голосование вынесено три общественных пространства. Абсолютное большинство поддерживает дальнейшее обустройство территории по улице Советская. В наукограде усатниками обсуждения стали больше 1,4 тысячи жителей.

Жителям области напоминают, что проголосовать за ту или иную территорию они могут на сайте 68.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в разделах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех городов области, где оно проходит.

В Тамбове с начала обсуждений начал работать волонтёрский штаб. Всего через сайт DOBRO.RU в качестве добровольных помощников зарегистрировалось больше 240 ребят, которые будут помогать тем, кому технически сложно проголосовать самостоятельно. Так, на прошлой неделе активисты работали на пересечении Моршанского шоссе и улицы Урожайной – территория, которая включена в число претендентов на благоустройство. В этом районе города проживает большое число людей старшего возраста, многим из которых нужна помощь при прохождении онлайн-голосования.

Как рассказали в администрации Тамбова волонтёры используют следующий механизм работы: просят назвать номер телефона, затем вводят его в специальное приложение, после чего на мобильный человека поступает вызов с федеральной линии или приходит смс-сообщение, последние четыре цифры которого являются кодом для подтверждения личности. Все персональные данные человека при этом полностью защищены.

- График выезда волонтёров формируется по заявкам, которые жители города могут подать по номеру 48-15-79, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Голосование продлится по 31 мая, поэтому у горожан еще есть возможность повлиять на ситуацию и побороться за лидерство свей территории.