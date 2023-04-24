Тренера тамбовского «Спартака» временно дисквалифицировали за устроенный на поле беспорядок

И тренер, и команда, заплатят штрафы

Инцидент, который произошел на матче тамбовского «Спартака» с «СКА-Хабаровск-2», в рамках игр Второй лиги, привёл к временной дисквалификации главного тренера нашей команды 42-летнего Сергея Ржикова. Встреча проходила 15 апреля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов». Как признался в послематчевой пресс-конференции тренер команды Валерий Пчелинцев, игра для наших футболистов оказалась достаточно сложной, уже на 15-й минуте матча спартаковцы пропустили мяч в свои ворота, правда потом смогли собраться и к концу игры вели со счётом 3:2.

Скандал с участием Сергея Рыжикова произошел под конец игры, главный тренер нашей команды вышел на поле и дважды выбил мяч из рук хабаровского игрока, который пытался ввести его в игру из аута. За такое поведение Рыжиков на 86-1 минуте матча получил красную карточку и был удалён с поля.

- Сказалась нервная обстановка игры, - объяснил его поступок Валерий Пчелинцев.

19 апреля поведение тренера тамбовской команды рассмотрели на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В итоге его признали виновным во вмешательстве в ход матча, также действия официального лица клуба сочли провокационными и создающими угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе.

- Принято решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» города Тамбова Сергея Рыжикова на 2 матча Второй лиги и оштрафовать его на 20 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ФК «Спартак».

Ответственность понесёт и сам клуб, ему по решению комитета назначили штраф в 30 тысяч рублей. Одну игру без участия главного тренера тамбовская команда уже провела. 21 апреля «Спартак» сыграл на выезде с командой «Химки-М», счёт в матче не удалось открыть ни одной з команд. Ничью 0:0 тамбовские игроки сочли не самым удачным исходом игры. Ещё один матч нашим футболистам предстоит в субботу, 29 апреля. В этот день «Спартак» встретится с пензенским «Зенитом». После этого матча Сергей Рыжиков вернётся к своим обязанностям главного тренера, а пока, в его отсутствие, эту должность замещает Валерий Пчелинцев.

фото ФК "Спартак!