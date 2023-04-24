Тамбовские энергетики приняли участие в патриотической акции «Память Победы»

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Мероприятие проводится ежегодно комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова в рамках единого городского молодежного патриотического марафона «Во славу Победы!» на Воздвиженском, Петропавловском и Полынковском кладбищах города.

В рамках данного проекта, сотрудники «Тамбовэнерго», объединились с представители волонтерских и поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, отрядов охраны правопорядка, представителями работающей молодежи ведомств и структур, а также заводов и предприятий города и привели в порядок захоронения ветеранов войны.

«Помимо участия в различных акциях тамбовские энергетики на протяжении многих лет заботятся о мемориале павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, помогают благоустраивать и содержать его в надлежащем виде. Это наш общий вклад в сохранение памяти о героях войны для будущих поколений», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.