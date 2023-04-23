Мичуринский «Тамбов» завоевал Кубок регионов-2022/23

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 23 апреля, в Рыбинске состоялся четвертый матч финальной серии Кубка регионов между местным «Полетом» и мичуринским «Тамбовом».

После домашнего поражения на льду «Темпа» (1:6) «волчата» преобразились, и, что называется, смяли соперника. Дома взяли реванш 5:2 и дважды покорили рыбинский лед – 3:1 и опять 5:2. Причем, сегодня одержали волевую победу, уступив в первом периоде (0:1). Точный бросок Никиты Миллера на 12-й минуте завел «Тамбов» до предела. Второй игровой отрезок они выиграли с перевесом в три шайбы. По разу отличились Афанасий Табачков (23-я), Владислав Килин (37-я) и Расим Шакиров (39-я). На этом подвиги «Полета» завершились, а третий период мичуринский клуб вновь провел лучше соперника – 2:1 и итоговые 5:2. Счет в серии стал 3:1, и «Тамбов» завоевал Кубок регионов-2022/23.

Фото со страницы НМХЛ в VK.

Этот успех войдет в историю тамбовского хоккея. Созданный летом 2022 года клуб без раскачки выиграл регулярный чемпионат и плей-офф. Причем, на пути к первому в истории клуба трофею мичуринцы ни разу не доводили дело до нервотрепки, одержав 12 побед в 15 матчах («Липецк» - 3:1, «Дизелист» Пенза - 3:1, «Рязань-ВДВ» - 3:0, «Полет» - 3:1).

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

А если добавить к этому восьмое место основы «Тамбова» в ВХЛ и попадание в плей-офф (пусть и с вылетом в первом раунде), то минувший сезон явно стал лучшим в истории нашего хоккея. Дальше – больше!