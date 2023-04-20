В Тамбовэнерго прошло награждение победителей первого этапа Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

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Руководитель филиала Андрей Пушкарев вручил дипломы и подарочные сертификаты талантливым школьникам, набравшим наибольшее количество баллов. Победителями и призерами стали девять старшеклассников из Тамбова и Мичуринска.

В Тамбовской области организатором первого этапа олимпиады выступили «Тамбовэнерго» и министерство образования и науки Тамбовской области. Задания по физике, математике и информатике решали 185 человек - учащиеся 9-11 классов областных школ. Их работы оценивало жюри, в состав которого вошли педагогические работники образовательных учреждений г. Тамбова.

«Перед электросетевым комплексом сегодня стоит ключевая задача по построению современной цифровой сети, отвечающей самым высоким требованиям к качеству и надежности электроснабжения. Поэтому мы заинтересованы в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.