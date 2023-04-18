Тамбовские энергетики провели очередной «День клиента»

Основные вопросы, прозвучавшие в ходе общения, касались услуги технологического присоединения к электросетям, сроков выполнения работ по договорам, наличия возможности тех присоединения, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления.

Каждому клиенту предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения его вопроса. Заявителям был предложен алгоритм дальнейших действий, каждое поступившее обращение руководитель филиала взял под личный контроль и дал соответствующие поручения профильным руководителям подразделений «Тамбовэнерго».

«В данный момент мы расширяем практику приемов по вопросам технологического присоединения для всех наших клиентов, включая физических лиц. Мы заинтересованы в выстраивании конструктивного диалога с нашими заявителями и повышении качества и доступности услуги подключения к сетям», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.