В Тамбове стартуют отключения горячей воды

Отключения продлятся не больше нескольких дней

В Тамбове на этой неделе завершится отопительный сезон. Напомним, из-за жалоб горожан на жару и духоту в квартирах отключить батареи в городе планировали ещё 11 апреля, но из-за сильного похолодания, накрывшего регион на прошлой неделе, эти сроки сдвинули на более позднее время. Практически сразу окончания отопительного периода, коммунальщики начнут проводить первый этап гидравлических испытаний, эти работы должны выявить ветхие участки тепловых сетей. К следующему отопительному сезону их собираются отремонтировать. Напомним, гидравлические испытания проводятся в Тамбове ежегодно в два этапа. На первом этапе тепловики выявляют и устраняют повреждения, на втором – проверяют качество выполненных ремонтов, а также дополнительно определяют и устраняют ветхие места теплосетей, не проявившиеся во время первого этапа.

- Гидравлические испытания – важная часть подготовки теплосетевого комплекса к зиме. Чем больше ветхих участков трубопроводов в этот период мы выявим и заменим, тем надежнее будет теплоснабжение жителей города зимой, - говорят в пресс-службе филиала АО «Квадра».

На сегодняшний день в городе составлен и утверждён администрацией график гидравлических испытаний. О сроках отключений каждого жилого дома уведомлены все управляющие компании Тамбова, на обслуживании которых они находятся. Перед отключениями сотрудники УК оповестят об этом жителей. Впрочем, узнать информацию о проведении гидравлических испытаний по тому или иному адресу можно самостоятельно, с помощью сервиса «График отключения горячей воды», который есть на официальном сайте теплоснабжающей организации.

Первые отключения горячей воды стартуют в городе с 27 по 30 апреля.

Кстати, в этом году сети проверяли ещё и зимой. 14 февраля сотрудники Тамбовской ТЭЦ ввели в централизованную систему теплоснабжения города ярко-зеленый краситель флуоресцеин. С его помощью энергетики определяли ветхие места на теплотрассах и в оборудовании теплопунктов. Также краситель выявлял неисправности внутренних системах отопления жилых домов и места несанкционированного отбора сетевой воды. Тепловики уверяли, что органический краситель абсолютно безопасен как для человека, так для флоры и фауны. Метод поиска утечек с помощью флуоресцеина успешно себя зарекомендовал в работе в других региональных регионах.

Фото АО «Квадра»-«Тамбовская генерация»

График отключений горячей воды:

С 27 по 30 апреля

Ул. Ст. Разина, 19/2; Студенецкая Набережная, 11, 11а, 7, 21б; Б. Фёдорова, 1б; Тулиновская, 3а,5а,7,8, 9, 20а, б, 20,22,24; Тулиновский проезд, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 88; Б. Васильева, 7а; К. Маркса, 163/4 к1, 163/4 к. 4; Октябрьская, 11, 11а.

С 10 по 14 мая

Ул. 1-я Полковая, 25, 34, 36; К. Маркса, 225а, 253,255,255а,256; Пролетарская, 210, 371; З. Космодемьянской, 14,14а; Рязанская, 8, 12, 12а,б,14а,б,18а,20а,22а,28,28а; Н. Вирты, 17,17а, Жуковского, 2а,б,в,г; Колхозная, 93; 2-я Шацкая, 6, 8; Подвойского, 7,8,9, 10, 10а, 10/1,10/2,11; Моршанское шоссе 2а, б, 3,4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 16б, 18б, 22, 22а, 24г, 24м, 29, 38б, 40, 40а; Советская, 159, 163, 163а, 167а, 179, 181, 181а, 181и, 183б, 187а, 187б, 187в, 187г, 187е; Подвойского, 10а; Мичуринская, 50б, 99,101,103,105,107, 109, 111; Широкая, 4а, 7а, 7в; 3-я Линия, 4; Заводская, 2, 2а; Красносельская, 3, 5, 5а, б; Северная подстанция, 1, 2; Совхозный переулок, 1 ,1а, 2, 2а, 3а, 4, 5, 24, 24а, проезд Энергетиков, 1,2/4,3; Колхозная, 70,; Маяковского, 2,4,6,8,10; Пушкарская, 33,35,39; Степная, 80,

С 15 по 17 мая

Ул. Интернациональная, 12,14, 24, 26, 28, 30а, 30д, 30е, 34, 34а, 36, 45б,47,47/1,47/2,47/3; Базарная, 97; Советская, 81а, 85а, 104, 106,106а; Коммунальная, 50а; Красная, 2б,6; Державинская, 11,13; Октябрьская, 8,17; К. Маркса 173а, 175а/40 к. 4,5; Мичуринская, 2, 2а; Студенецкая Набережная, 25; М. Горького, 16, 18, 20, 28.

С 18 по 21 мая

Бульвар Энтузиастов, 28, 30, 30а, б, в, б, 33,35,37,39, 41; ул. Мичуринская, 143,143а,147,147а,б,в, 149, 149а, 149 б, 151,151а,б,в,г,153,155,157,157а,б,159,159а,б,в,161,163,165, 165а; Н. Вирты, 94, 96, 100а, 102,102а,104, 104а,106, 106 106а, 106б, 106в; Никифоровская, 22, 22а, 26, 38а, 38б корп.1, 2, 40,40а.

С 22 по 24 мая

Ул. Н. Вирты, 110, 112, 114, 116 к1, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 201, 201а; Мичуринская, 112б, 112в, 112г, 112д, 112е, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 169, 169а, б, в, 171 к. 1, 2, 3, 173 к.1, 2, 3, 175, 177, 179, 181 к1, 2, 3, 183, 185, 189, 191а, 191б, 191/1, 191/3; Шлихтера, 3б.

С 25 по 28 мая

Бульвар Энтузиастов, 1а,б,в,г,д,е, ж, к.1, к.2, к.3, к.4, 2 а, б, в, г, Рылеева, 45, 46, 49, 51, 52а, 55, 47, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 59, 59а к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.7б, 60а, 60 к.1, 60 к.2, 60 к. 3, 61а, 61, 61в, 62б, 64а, 64б, 63а, 63б, 65, 67, 67/1, 69, 69/1, 62, 62 к.1,62 к.2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Социалистическая, 1б, 3, 3б, 5, 7, 9, 11; Менделеева, 3а, 7, 11, 13а, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19; Планировочная, 2а; 8-ое Марта, 31/21, 33, 33а, 33б; Никифоровская, 133а.

С 29 по 31 мая

Ул. Б. Васильева, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 16, 18; Володарского 7, 8, 12, 19, 21, 39; Пензенская, 1,1а 5,7,14; Чичканова, 14б,в,16, 18,20,22,48, 55, 79 к.1,2; Рабочая, 4а, 35,39,41,37; 2-я Шацкая,2а, 4; Пирогова, 22а/1, 22а, 48; Подвойского 1, 3, 5, 6, 6б; Советская,139,143; Куйбышева, 2, 4, 8, 10, 12; Московская 39, 57а; Советская, 119, 123, 125.

С 1 по 4 июня

Ул. К.Маркса, 176/46, 178 а, б, в, 180, 183а/68, 211/62, 234/365; Пирогова, 14а, 56, 58,60, 64; Чичканова, 66,68а,68б,70а,70б, 91/205, 125, 127, 129, 131; Советская, 148/45 к. 1,2,3,158, 164/89; Пензенская, 57, 59, 61/175 к. 2, 61/175 к. 3, 62, 67/12, 69.; Студенецкая Набережная, 33/172, 35; Пролетарская, 363, Базарная, 115/59, 117/50, 117/50а, 121/71; Куйбышева, 48.

С 5 по 7 июня

Ул. Магистральная, 1, 1б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 8, 10, 9, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 кор. 1, 2, 33а, 37, 37а; Рылеева, 79, 79а, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б; Социалистическая, 85, 85а, 85б; Мичуринская, 195,205, 205а, 205б, 205г, 205д; К. Маркса, 442а, 444; Чичерина, 62, 62а, 62б, 62в.

С 8 по 11 июня

Переулок Совхозный, 13, 14, 15, 18, 17, 19.

13 по 14 июня

Ул. Рылеева, 71, 71/1, 71д, 73, 73/2, 75, 75 к.1,75 к.3, 77, 77/1, 77/2, 77/3; Советская, 198в, г, д, е, 202, 204б, 206в, 208; Зеленая 5а; Октябрьская, 139г (д. Красненькая).