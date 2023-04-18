Игорь Артамонов: Мы постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе

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Выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса поступить в медицинский вуз. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его поручению в Липецкой области запускается проект в поддержку медиков – «Губернаторский набор».

Раньше выпускникам медколледжей приходилось поступать в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе – будет набор вне конкурса. Договорённости достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом.

В вуз дополнительно возьмут 30 липчан по специальности «педиатрия». Они будут учиться бесплатно – за счёт областного бюджета. После завершения учёбы педиатрам нужно будет 5 лет отработать в медучреждениях региона.

«Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время для регионального здравоохранения готовятся около 780 студентов-целевиков, в том числе более 170 человек по специальности «педиатрия». За последние три года в рамках целевого обучения по программам высшего образования обучены 66 педиатров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.