Здание тамбовской филармонии будут освещать 450 светильников и прожекторов

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На здании главного концертного зала Тамбовской области монтируют архитектурное освещение. В общей сложности будет установлено 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов.

На данный момент на объекте трудятся 25 человек. Помимо прочего уже идет благоустройство территории, подведение сетей, устройство крыльца главного входа. За работами следят специалисты министерства градостроительства и архитектуры региона.

Реконструкция здания филармонии началась 10 лет назад и из-за многочисленных проблем была остановлена в 2016 году. Работы возобновились на объекте после решений, принятых Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Чтобы тамбовчане могли наблюдать за ходом работ, в сентябре этого года по его инициативе заменили «глухой» строительный забор на прозрачную сетку. А накануне подрядчик убрал забор у здания и со стороны улицы Карла Маркса.

После завершения реконструкции и строительства конструктивных элементов здания залы филармонии оснастят концертным оборудованием. Подрядчик выполнит внутренние отделочные работы и устройство инженерных сетей и оборудования.

По проекту предусмотрено увеличение площади филармонии. В ней появятся три новых зала. Также здесь разместится первый в Тамбовской области музыкальный театр. Будет оборудована сцена-трансформер, установлено современное световое и звуковое оборудование, а также система видеопоказа.

«Данные обещания надо выполнять и мы делаем это. Тамбовская область заслуживает современное концертное пространство с качественным акустическим и световым оснащением, которое позволит принимать концерты самого высокого уровня. Поэтому все работы должны быть выполнены качественно и в срок,» — сказал Максим Егоров.

Отметим, в культурной сфере региона с приходом Максима Егорова начались системные изменения. Например, начались работы по созданию инфраструктуры на объектах культуры. Отремонтированы подъездные дороги к музею-усадьбе С.В. Рахманинова в Ивановке Уваровского района. В следующем году там будут проходить торжества в честь 150-летнего юбилея композитора. Кроме того, там созданы Летний и Зимний концертные залы, идет строительство гостиничного комплекса.

В этом году по национальному проекту «Культура» на различные направления было выделено 163 миллиона рублей. Капитально отремонтированы четыре сельских дома культуры, две детские школы искусств, созданы три современные библиотеки, два виртуальных концертных зала, три муниципальных музея оснащены оборудованием.