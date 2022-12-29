Тамбовские энергетики призывают детей соблюдать правила электробезопасности

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Энергетики рассказали школьникам об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков. Ученики посмотрели видеоролики об опасности самовольного проникновения на энергообъекты. Детям были продемонстрированы приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. В завершающей части занятия энергетики провели тематические конкурсы и викторины, а также вручили школьникам специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах.

«В течение учебного года наши сотрудники проводят подобные занятия в образовательных учреждениях, а во время каникул – в детских оздоровительных лагерях. Цель таких мероприятий – не только познакомить детей с правилами электробезопасности, но и провести разъяснительную беседу с педагогами», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.