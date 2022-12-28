Максим Егоров поблагодарил однопартийцев и всех жителей Тамбовской области за работу в 2022 году

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Он выступил с докладом на заседании Регионального политического совета.

В этом году большой объем работ был проведен по направлениям Народной программы партии. Они касаются многих сфер жизни.

В сфере образования была запущена программа капитального ремонта школ отремонтировано 14 зданий, в планах на ближайшее время ремонт еще нескольких десятков школ. Открылась новая школа в Уметском районе, а в Тамбове достраивается крупная школа на 2425 мест. В сфере дополнительного образования в регионе появилось несколько крупных учреждений, например, лагерь «Тамбовский Артек».

В сфере здравоохранения также велась работа по модернизации инфраструктуры. Отремонтированы семь поликлиник, ведется строительство больницы в Тамбове и ФАПа в Тамбовском районе. Закуплен новый транспорт для лечебных учреждений. Подготовлена основа для новой программы, направленной на обеспечение медиков жильем. Она будет запущена с 2023 года.

За год было отремонтировано и построено около 360 километров дорог. На это была направлена беспрецедентная сумма – 9,3 миллиарда рублей. В прошлом году эта статья расходов была на 3 миллиарда рублей меньше. Тамбовская область вошла в пятерку лучших в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Запущены комплексные изменения в благоустройстве. По программе «Дворы Тамбовщины» благоустроены 26 дворов в семи городах области, они охватывают 109 многоквартирных домов. Финансирование составило больше 500 миллионов рублей. Со следующего года помимо этой программы будет запущена новая – «Дорога к дому». По ней планируется благоустроить 28 общественных территорий. На нее направят аналогичную сумму. Тамбовщина получила на благоустройство финансирование 500 миллионов рублей по распоряжению председателя Правительства РФ.

«Будем синхронизировать ремонт дорог с программами «Дорога к дому» и «Дворы Тамбовщины». Всё это поможет преобразить города региона. И такой комплексный подход будет применяться во всех сферах», - сказал Максим Егоров.

Глава региона выразил благодарность однопартийцам и жителям Тамбовщины. Он отметил, что все люди объединились в поддержке российских военнослужащих, которые сегодня отстаивают интересы России.

«В этом году на каждого из нас легла дополнительная ответственность - за себя, за свои семьи и за всю Тамбовскую область. Каждому из нас представилась возможность не на словах, а на деле доказать любовь к своей Родине и своим землякам. И я благодарен однопартийцам и всем тамбовчанам за то, что они в очередной раз объединились, чтобы вместе преодолеть самые сложные испытания», - сказал Максим Егоров.

Глава Тамбовской области сказал, что Тамбовщина запускает новый проект поддержки подшефного района ЛНР – Новоайдарского. По проекту «тЕРритория дружбы» местные отделения партии в нашей области возьмут шефство над социальными учреждениями района.

«Гуманитарная миссия, с которой недавно наши однопартийцы посетили район, показала острую потребность в поддержке школ, детских садов, социальных объектов - в самом простом. В детских садах не хватает игрушек и предметов мебели, в школах – нужного количества книг и методических материалов. Поэтому мы запустили новый важный проект «тЕРритория дружбы». Например, Тамбов поможет организовать детскую комнату на базе местного отдела жизнедеятельности в Смоляниново – это аналог нашего МФЦ. Необходимые для этого предметы уже направлены в район на прошлой неделе – ковролин, детская мебель, игрушки и многое другое», - рассказал Максим Егоров.

Ранее Тамбовская область помогла району восстановить объекты инфраструктуры. Сейчас там трудится команда региона. Летом на базе Державинского университета педагоги Новоайдарского района прошли обучение – изучили российские стандарты образования. Недавно запущен еще один проект для повышения уровня профессиональной компетенции психологов ЛНР и ДНР.

Татьяна Юрьева