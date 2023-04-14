Николай Борцов высоко оценил работу команды Игоря Артамонова по привлечению денег в регион из федерального бюджета

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с депутатом Государственной Думы РФ от Липецкой области Николаем Борцовым. Он является членом Комитета Госдумы по делам национальностей, поэтому в числе обсуждаемых тем были затронуты вопросы поддержки переселенцев. Как отметил Николай Борцов, апеллируя к данным исследовательского холдинга «Ромир», наибольшая доля родившихся за рубежом и переехавших в Россию граждан, живет не в столичных регионах, а в Липецкой области и Краснодарском крае. И это заслуга правительства Липецкой области, которое большое внимание уделяет оказанию помощи новоприбывшим в трудоустройстве и социализации на новом месте. К примеру, граждане, прибывшие с территории Украины, составляют 1% трудоспособного населения Липецкой области.

«Для нас новые жители – это дополнительные трудовые резервы, в которых регион очень нуждается. Поэтому мы с радостью создаем для прибывших комфортные условия, чтобы им у нас понравилось и они захотели остаться и трудоустроиться», – пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также Николай Борцов отметил, что высоко оценивает работу команды губернатора по привлечению денег в регион из федерального бюджета. В числе таких проектов – строительство школ в Липецке и Лебедяни. «Работа по всем направлениям в правительстве Липецкой области ведется очень эффективно. Это заметно по финансовой помощи, предоставляемой региону федеральным центром. Проекты липчан фигурируют практически во всех государственных программах», – подчеркнул Николай Борцов.

Грамотная работа ведется и с инвесторами, являющимися для региона источником дополнительного финансирования для инфраструктурных проектов. В частности, с привлечением средств бизнеса проводится модернизация трамвайной сети в Липецке, что имеет особое значение для улучшения экологической обстановки в областном центре. Важным для экономики региона является включение территории бывшего Липецкого тракторного завода в Особую экономическую зону «Липецк» с дальнейшим созданием совместного с Белоруссией машиностроительного предприятия.

Николай Борцов рассказал о готовящихся в Госдуме законопроектах по поддержке производителей молока – прежде всего в вопросах реализации продукции. В частности, планируется придать новый импульс программе «Школьное молоко», действующей в стране с 2007 года. Новая схема позволит привлечь новых качественных поставщиков из числа фермеров, стабилизировать закупочную цену на молоко и сделает этот продукт более доступным для малоимущих слоев населения. Для Липецкой области эти нововведения будут иметь хорошие последствия, поскольку молочное производство является важным направлением в сельском хозяйстве региона, его показатели из года в год показывают положительную динамику.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.