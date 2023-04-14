Тамбовские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тамбовской области филиал «Тамбовэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Энергетики оперативно ликвидируют последствия непогоды, ставшие причиной локальных нарушений электроснабжения. В восстановительных мероприятиях задействованы 9 бригад: 23 специалиста и 10 единиц техники. Готовы к использованию 18 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 0,75 МВт.

Энергоснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.