Игорь Артамонов: Эффект «Агрегатора» - это развитие малого бизнеса в сельской местности, новые рабочие места, неплохие доходы

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании, которое накануне провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча прошла при участии министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также присутствовали представители крупных торговых сетей.

На примере Липецкой и Тульской областей были рассмотрены итоги пилотных проектов, предусматривающих создание дополнительных механизмов реализации сельскохозяйственной фермерской продукции. Оба региона являются лидерами в развитии сельского хозяйства, в частности, фермерства.

Ранее, когда в Совете Федерации проходили Дни Липецкой области, Валентина Матвиенко предложила масштабировать липецкую практику реализации фермерской продукции на другие субъекты. В ноябре 2022 года регион запустил проект «Агрегатор». Он является пилотным в России и даёт возможность фермерам поставлять свои товары в супермаркеты крупной федеральной торговой сети.

Сегодня в проекте участвуют 24 местных производителя, которые реализуют фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию. «Агрегатор» помогает фермерам решить вопросы с фасовкой и упаковкой товара, с логистикой, сортировкой и складированием, а также с проведением контроля качества. По предварительным итогам, проект хорошо себя зарекомендовал. Он финансово выгоден всем участникам. А местные фермеры уже готовы увеличивать объёмы производства.

Кроме того, через агрегатор натуральная местная продукция поставляется в социальные учреждения, что способствует повышению качества питания и снижению издержек производителей. Следующим этапом станет интеграция с соцконтрактом. Она запланирована на май текущего года. Планируется привлечение не менее 35 участников программы.

«Спрос на местную продукцию очень высокий. Это и натуральнее, и дешевле. Благодаря «Агрегатору» наши фермеры получают гарантированный сбыт и возможность нарастить объёмы производства, а это развитие малого бизнеса в сельской местности, новые рабочие места, неплохие доходы», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных поблагодарил представителей торговых сетей, которые по предложению фермеров пошли на эксперимент, создали агроагрегаторы по сбыту фермерской продукции и сейчас являются его активными участниками.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, также на совещании был затронут вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части закрепления самого понятия «фермерской продукции» и новой формы государственной поддержки сельхозпроизводителей – обеспечение сбыта фермерской продукции и развития соответствующей инфраструктуры.

Александр Двойных сообщил, что в Комитете подготовлен законопроект, в котором даётся определение фермерской продукции и критерии её производителей. Также регионы получат полномочия принимать программы по созданию, развитию и поддержке инфраструктуры реализации фермерской продукции, устанавливать правила организации ярмарок, предусматривающие выделение обязательного количества мест для реализации фермерской продукции.

«Планируем в весеннюю сессию получить положительный отзыв Правительства и направить документ в Государственную Думу», – сказал сенатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.