В Тамбове восстанавливают места, где проводился ремонт сетей

Погода позволяет провести благоустройство Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартовали мероприятия по восстановлению благоустройства в местах ремонта сетей. Земляные работы считаются законченными, если улицы, тротуары, дворовые территории полностью приведены в первоначальное состояние. Только в этом случае разрешение на их осуществление закрывается. Восстановительные работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным главой администрации города Тамбова.

За прошедшую неделю было выдано 42 разрешения и закрыто 47. В шести случаях отказано в приемке из-за низкого качества проведенного благоустройства.

- Обращаем внимание на то, чтобы восстанавливаемый участок имел ровные края, был убран лишний грунт, проведена трамбовка, проливка битумом. Важно также, чтобы использовался тот же вид асфальтобетона, что и на территории вокруг, а не ниже качеством, чем иногда грешат наши ресурсники, - говорят в административном комитете администрации города.

Сопровождение каждых земляных работ ведется от момента принятия заявления на получение разрешения либо поступления информации об аварийной ситуации до завершения и окончательного восстановления благоустройства.

Места разрытий внесены в специальный электронный реестр. Он расположен на официальном сайте администрации города Тамбова - https://clck.ru/347GAm Здесь каждый желающий, указав нужный адрес, может узнать, на каком этапе находятся те или иные работы, направить свое обращение.

В первом квартале наступившего года было предоставлено 300 разрешений на работы. Специалистами административного комитета обследовано около 1400 участков.

Ведется претензионная работа: составляются письменные претензии и протоколы об административных правонарушениях, исковые заявления направляются в Арбитражный суд. С начала года было возбуждено восемь исполнительных производства по 70 участкам городских территорий.