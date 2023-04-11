Из дворов Тамбова уберут автомобильные покрышки

Старые шины портят вид дворов и отравляют почву Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове с прошлой недели начались масштабные работы по уборке из дворов и с улиц города старых автомобильных покрышек. Такое поручение от руководства получили городские службы. В мэрии констатируют – некоторые дворы, имеющие такое сомнительное украшение, превратились в настоящий колесный базар и сегодня такое средство «благоустройства» не просто странно смотрится, но и ощутимо портит экологию.

Дело в том, что при нагревании, которое неизбежно в жаркие дни даже в нашем климате, отработанные покрышки выделяют бензол и ксилол, фенол, сероводороды, формальдегиды и прочие канцерогенные вещества. Кроме того, шины, вкопанные в землю, представляют опасность для почвы. Когда они нагреваются или находятся в кислой почве, то выделяют в неё тяжелые металлы и канцерогены. При этом срок разложения покрышек превышает 130 лет, а всего за три года шины способны загрязнить почву в радиусе свыше 50 метров. Также резина – пожароопасна и при горении резин выделяет ядовитые пары.

В некоторых дворах рабочие городских служб насчитывали больше сотни отслуживших колёс. Так, из двора на ул. Рылеева между корпусами дома 59А вывезли 130 автомобильных шин. Жители использовали их для организации клумб и ограждений, а некоторые просто лежали на дороге, детской площадке и в палисадниках. А всего за несколько дней с городских территорий, в том числе из школьных дворов, убрали больше 400 шин, общий вес которых составил 3,7 тонны. Резина, которая относится к отходам 4 класса опасности и не подлежит сжиганию, сначала отправляют на специальную площадку. Договор на утилизацию покрышек городские власти заключили с региональным оператором по вывозу мусора ОАО «Тамбовская сетевая компания», эта организация предложила меньшую цену за свою работу, чем её конкурент.

Большинство тамбовчан инициативу чиновников поддержали – лебеди и прочие инсталляции из покрышек, по мнению людей, эстетики дворам не прибавляют. Но там, где шины выполняли не просто декоративную роль, а имели свою функцию, например, преграждали автомобилям путь на газон, жители оказались недовольны нововведением.

- Прежде чем убирать покрышки, необходимо подготовить им замену: там, где в шинах растут цветы, нужно поставить красивые вазоны, а там где они ограничивают стоянку машин, требуется установить металлическое ограждение, - считают тамбовчане. - И только после этого демонтировать покрышки.

Предложение горожан в администрации города никак не комментируют. Вместе с тем, избавляться от покрышек предписано на законодательном уровне. С 2021 года в стране действует положение, запрещающее использовать автомобильные покрышки в качестве ограждения на детских и спортивных площадках, стоянках и парковках, их нельзя использовать их как тренажеры или аттракционы; под запретом также скульптуры и прочие арт-объекты для украшения придомовой территории. Такие действия расцениваются, как нарушение по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Наказание по ней – штраф от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, и 100-250 тысяч рублей – для юридических. А если покрышки загорятся и причинят серьёзный вред экологии, их владелец может попасть под уголовную ответственность. За такое преступление можно получить крупный штраф или попасть под арест на 3 месяца.