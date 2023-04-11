В Кирсановском районе будут судить местного жителя, который 18 лет назад до смерти избил приятеля

Мужчина спустя многие годы помнил обстоятельства расправы Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области раскрыли преступление, которое произошло ещё в 2005 году в Кирсановском районе. Тогда фигуранту было всего 20 лет. По версии следствия, мужчина, находившийся на остановке встретил своего 18-летнего приятеля и его девушку. Парочка сильно ссорилась между собой, и нетрезвый молодой человек решил их утихомирить. Он подошел к знакомым и попросил приятеля успокоиться и не скандалить, но тот на просьбы не реагировал. Разозлившись, мужчина нанёс знакомому удар в голову, от которого тот рухнул на землю, после чего еще некоторое время избивал, а потом ушёл. В этот момент рядом не было и девушки, с которой конфликтовал избитый парень. Спустя некоторое время на обочине дороги его без сознания нашли прохожие. Для молодого человека вызвали «скорую», медики отвезли его в больницу, но спасти не смогли. Через неделю парень, получивший в драке открытую черепно-мозговую травму, не приходя в сознание, скончался в больнице. О пострадавшем, а позже и скончавшемся от повреждений, полученных непонятно каким образом, медики сообщили правохранителям. Сначала следователи, основываясь на данных судебно-медицинской экспертизы, предположили, что травмы погибший мог получить в результате ДТП. Кроме того пострадавшего нашли на обочине. Всё сходилось. Но спустя некоторое время провели повторную экспертизу, для этого потребовалось даже эксгумировать тело погибшего молодого человека. Повторное исследование полностью исключило версию об аварии, эксперты сделали вывод, что ранения, которые привели к смерти, нанесены человеком. Уголовное дело переквалифицировали и стали расследовать его уже по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего». Установить подозреваемого в совершении преступления тогда не удалось, и дело приостановили.

Вернулись к работе над ним после создания Следственного комитета в 2011 году. Тогда все старые дела, которые раньше расследовали в прокуратуре, передали новому ведомству, в том числе и материалы о неразгаданных обстоятельствах гибели молодого человека в Кирсановском районе. По делу удалось установить новых свидетелей и непосредственного очевидца, который спустя много лет смог рассказать о случившемся и показать это наглядно, выехав со следователями на место расправы. В итоге следователи смогли связать с преступлением местного жителя, которому сейчас 38 лет, он является примерным семьянином, имеет работу.

- Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал и вёл вполне обычный законопослушный образ жизни, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.