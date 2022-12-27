Тамбовские энергетики обсудили Концепцию нулевого травматизма

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Основной целью стратегической сессии являлось не только доведение до руководителей сути концепции нулевого травматизма, но и формирование в коллективах атмосферы доверия и открытости при обсуждении вопросов производственной безопасности, создание групп единомышленников – лидеров изменений.

Модератор Стратегической сессии – начальник департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев напомнил участникам основные принципы Концепции. В ходе мероприятия члены сессии работали в группах по специально разработанным кейсам, моделирующим различные ситуации. Актуальность обсуждаемых проблем и поиск путей их решения с помощью Концепции нулевого травматизма стали объединяющими факторами для всех участников мероприятия. Итогом практической работы стал ряд предложений по формированию ответственной позиции персонала.

«Наша основная цель – это изменение ключевых подходов к охране труда. В частности, важно формировать институт лидерства на всех уровнях управления. Каждому из руководителей необходимо на личном примере демонстрировать приверженность к соблюдению всех норм и правил безопасности труда, ведь именно вовлеченность всего персонала в данные вопросы сможет стать крепким фундаментом для эффективной работы и достижения нулевого травматизма», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.