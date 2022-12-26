В правительстве Тамбовской области появились 5 министров и директор департамента

В области продолжается реформа органов власти

В правительстве Тамбовской области на прошлой неделе объявили об очередных назначений руководителей министерств и департамента. Так, министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области возглавил Александр Филатов. Он окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Архитектура». У него большой стаж работы в сфере архитектуры и градостроительства.

Министром экологии и природных ресурсов Тамбовской области назначен Альберт Андреев, уроженец г. Краснодара. Имеет высшее образование по специальностям в сфере юриспруденции и экономики, психологии и физической культуры. У Андреева - большой стаж работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в сферах охраны окружающей среды, водных отношений, лесного хозяйства. С января 2022 года являлся руководителем управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области. Напомним, новое региональное министерство экологии и природных ресурсов объединило в себе управления по охране окружающей среды и природопользованию, лесами и по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Обязанности министра государственного жилищного, строительного и технического контроля будет исполнять Инна Левченко, которая в течение последнего года была директором департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора. Инна Левченко родилась в Пензенской области. Окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». Имеет большой опыт трудовой деятельности на руководящих должностях. В Пензенской области возглавляла Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, работала главным государственным жилищным инспектором.

И. о. министра туризма и молодежной политики Тамбовской области стала Ирина Чемерчёва, которая имеет высшее профессиональное образование в сферах музыковедения и юриспруденции, является кандидатом искусствоведения, доцентом по кафедре истории и теории музыки. До назначения в региональное правительство работала руководителем управления устойчивого развития и корпоративных коммуникаций (ESG-управление) АО «Пигмент». С ноября этого года возглавляет департамент туризма и молодежной политики.

И. о. министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области стала Ольга Камнева. Она родилась в Тамбове, окончила ТГУ им. Г. Р. Державина по специальности «Государственное и муниципальное управление». До назначения на государственную гражданскую службу работала экономистом-менеджером и специалистом по маркетингу. В 2018 году возглавила управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области. С января 2022 исполняла обязанности начальника управления экономической политики.

Департамент цен и тарифов Тамбовской области возглавила Светлана Варкова. Она родилась в Инжавинском районе. Имеет высшее образование по специальностям «Планирование народного хозяйства» и «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук. Начала карьеру в качестве инспектора по контролю за ценами. В течение 10 лет и до сегодняшнего дня возглавляла управление по регулированию тарифов Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области

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Вице-мэр Тамбова может возглавить городскую контрольно-счётную палату

Заместитель главы администрации Тамбова и по совместительству председатель городского комитета финансов Александр Жуков может занять пост председателя контрольно-счётной палаты. Его кандидатура пройдет согласование у депутатов на последнем в этом году заседании Гордумы. Напомним, в течение последних нескольких лет должность председателя КСП занимал Александр Лапкин, однако в начале следующего года срок его полномочий истекает. 48-летний Александр Жуков сейчас занимает должность вице-мэра и председателя комитета финансов с 2018 года.

Кстати, Виктор Скрипка, который несколько недель назад оставил должность первого заместителя главы администрации Тамбовского района, как говорилось, с перспективой занять аналогичную в городской мэрии, стал заместителем мэра. На должность первого зама назначена Татьяна Гуляева, которая на этом посту курирует экономическую сферу города.