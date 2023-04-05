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Общество5 апреля 2023 7:50

Тамбовские энергетики провели лекцию для студентов Мичуринского ГАУ

Сотрудники филиала «Тамбовэнерго» провели лекцию для студентов Мичуринского государственного аграрного университета, обучающихся по направлению «Агроинженерия», профили «Электрооборудование и электротехнологии» и «Электротехнологии и электрооборудование в
Источник:kp.ru
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Будущие специалисты узнали от тамбовских энергетиков об особенностях работы службы подстанций, одного из ключевых подразделений «Тамбовэнерго».

Начальник Службы подстанций филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Алексей Морозов и начальник Тамбовского участка Службы подстанций филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Станислав Черных подробно рассказали студентам об оборудовании, применяемом на подстанции (ПС), в том числе российских производителей, внедряемых технологиях и технике безопасности при проведении работ на ПС.

«В Тамбовэнерго стараются сделать обучение будущих энергетиков насыщенным интересной и полезной практической информацией. Рассказывая студентам о производственных процессах, мы пробуждаем у них интерес к новым знаниям, выходящим за рамки основных образовательных программ. Обмен опытом с квалифицированными специалистами, не один год проработавшими в электроэнергетической отрасли, создают питательную среду для роста молодых талантов», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.

БИЗНЕС-ПРЕСС