Тамбовчане предпочитают шопинг среди недели

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Об этом говорит анализ активности абонентов, который провели специалисты МегаФона с помощью обезличенной статистики big data. С начала года мобильный трафик в крупных ТЦ Тамбова увеличился на 18%.

Ежедневно в моллах скачивают свыше 2,5 тысяч гигабайт, такой объем сравним с отправкой почти 400 селфи в минуту. Интересно, что тамбовчане в выходные дни бывают в магазинах на 30% реже, чем в будние, а самым посещаемый день — вторник. Видимо, в конце недели жители региона предпочитают отдыхать, а не ходить за покупками.

Наиболее «качающими» оказались ТЦ «Браво сити», «РИО» и «Улей», где гости чаще других обмениваются информацией в мессенджерах и социальных сетях, загружают видео и снимают прямые эфиры. Например, в «Улье» с начала года рост интернет-трафика составил 43%.

«Посещая торговые центры люди рассчитывают, что смогут найти информацию о товарах, отправить фотографии близким, а также подключить мобильную связь или интернет. Мы готовы обеспечить абонентам не только быстрый интернет, но и качественное сервисное обслуживание. В этом году новые салоны открылись в ТЦ “Улей” в Тамбове и гипермаркете “Магнит Семейный” в Мичуринске, чтобы посетители могли выбрать тарифный план, приобрести современный гаджет получить консультацию», — отмечает директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Также жители Тамбова стали чаще совершать покупки в Сети. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился на 14%.

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