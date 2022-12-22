Тамбовские энергетики отметили профессиональный праздник

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Участников мероприятия поздравил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов. Он отметил, что энергетики отмечают свой профессиональный праздник в самое холодное время года, когда их труд особенно нужен людям.

Торжественное мероприятие продолжила церемония награждения сотрудников филиала. Им были вручены награды Министерства энергетики Российской Федерации, ГК «Россети», ПАО «Россети Центр», «Тамбовэнерго», администрации Тамбовской области и города Тамбова. Всего по итогам уходящего года ведомственными, корпоративными и региональными наградами за свои трудовые достижения были отмечены 64 работника предприятия.

«И опытные работники, составляющие основу коллектива, и молодежь сохраняют и преумножают замечательные традиции, заложенные их предшественниками, проявляя профессионализм и выдержку даже в самых сложных погодных условиях. Ведь для большинства из них это не просто работа, а судьба, призвание на всю жизнь», – подчеркнул руководитель «Тамбовэнерго» Андрей Голов.