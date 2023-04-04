Игорь Артамонов: Мы постарались сложности, связанные с санкциями использовать в качестве новых возможностей для местных производителей

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На заседании будет обсуждаться поддержка промышленности в условиях санкционного давления.

Главы регионов рассказали о практиках своих субъектов и выступили с предложениями, которые касались господдержки предприятий, кадров для промышленности, развития новых направлений.

«Липецкая область – регион с развитой промышленностью. В условиях санкций нам пришлось быстро перестраиваться и эти сложности мы постарались использовать в качестве новых возможностей для местных производителей. Разумеется, большое значение имеют различные механизмы поддержки и актуальные решения, которые сегодня необходимы для дальнейшего развития отрасли», – отметил губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.