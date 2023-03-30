Тамбовские энергетики ведут претензионно-исковую работу

С января по декабрь 2022 года на рассмотрение суда подано 161 исковое заявление на общую сумму 686,74 млн. рублей. По 61 делам уже вынесены решения в пользу предприятия, общая сумма, предъявленная по ним к взысканию, составила 127,79 млн. рублей.

«Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей региона, поскольку средства, полученные «Тамбовэнерго» за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.