Легко и просто: на чем тамбовчане могут экономить каждый день

Фото: Пресс- служба платежной системы «Мир»

Оказывается, в нашей жизни много мелочей, от которых можно с легкостью отказаться и сэкономить приличную сумму денег. Ведь со временем именно мелкие покупки, ежедневные траты накапливаются и съедают ваш бюджет. Поэтому стоит внимательно следить за своими расходами и находить способы их сократить. Подскажем, как это сделать.

ПОЕЗДКИ СО СКИДКОЙ

Транспорт - удовольствие недешевое, особенно если ездить нужно много, да еще и приходится комбинировать поездки. Сэкономить на проезде можно, например, купив проездной. А можно следить за различными акциями и тратить меньше с их помощью. К примеру, с 1 марта ездить в общественном транспорте Тамбовской области можно дешевле. Если оплачивать проезд картой «Мир», загруженной в смартфон, можно экономить 7 рублей с каждой поездки. Скидку можно получить на проезд в автобусах и троллейбусах Тамбовской области, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Выгодное предложение будет действовать еще три месяца – до 30 июня 2023 года. Чтобы им воспользоваться, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - MirPay или SamsungPay. При этом телефон должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата). Для оплаты поездки со скидкой просто приложите телефон к терминалу оплаты, и с карты автоматически спишется на 7 рублей меньше.

ЗА ПОКУПКАМИ - БЕЗ ЭМОЦИЙ

Ключ к финансовому успеху не всегда заключается в том, чтобы зарабатывать больше. Достаточно меньше тратить. Как это сделать? В первую очередь, оградить себя от эмоциональных покупок, которые могут пробить брешь в любом бюджете. Самый эффективный способ - отложить задуманную покупку на пару часов, а лучше на день. Понравилась какая-то вещь, вам она нужна, и вы готовы потратиться. Если вы останетесь в этом уверены по прошествии времени, значит покупайте. Чем крупнее предстоят расходы, тем дольше должно быть время ожидания. И еще один совет: помните, что тренды проходят. Старайтесь вкладывать свои деньги в то, что будет служить вам годами.

АВИАПЕРЕЛЕТЫ - ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

С января 2023 года тамбовчане могут летать из Тамбова в Москву и Санкт-Петербург по льготным ценам. В столицу самолеты будут отправляться пять раз в неделю и в Санкт-Петербург - два раза в неделю, а с мая - четыре раза в неделю. Время в пути во Внуково составит 1 час 10 минут, в Пулково – 1 час 55 минут. Стоимость билета в одну сторону по направлению Тамбов - Москва – от 2 885 рублей, Тамбов - Санкт-Петербург – от 4 200 рублей. Регулярные авиарейсы в столицы пользуются стабильным спросом у жителей и гостей Тамбовской области. Сейчас аэропорт «Тамбов» единственная (после начала проведения специальной военной операции) воздушная гавань в Черноземье, которая продолжает работать в штатном режиме и принимает и отправляет регулярные рейсы.

ЗА ВЫГОДОЙ - В ИНТЕРНЕТ

Всемирная паутина - кладезь различных предложений и скидок. Главное, знать, где искать. Подпишитесь на рассылку новостей по электронной почте и программы лояльности, найдите сайты, на которых собраны скидки, купоны и промокоды. Перед походом в магазин найдите несколько минут и проверьте актуальные предложения. Следите за аккаунтами любимых магазинов и брендов в социальных сетях, часто там появляются выгодные акции. Используя онлайн-ресурсы, можно сэкономить деньги на всем - от одежды до электроники.