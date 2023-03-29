Игорь Артамонов рассказал, как прошел второй день Липецкой области в Совете Федерации

.

Создание современной инфраструктуры, как основы экономического развития Липецкой области, обсуждали в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках проходящих здесь Дней Липецкой области. На комитете по экономической политике были рассмотрены два вопроса. Один из них – реконструкция международного аэропорта «Липецк».

Через него в 2021 году было совершено 1167 регулярных рейсов и 455 чартерных. География внутренних перевозок включала Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Анапу. Международные рейсы осуществлялись в Египет и Таджикистан. Суммарный пассажиропоток составил около 160 тысяч человек.

В планах по реконструкции воздушной гавани – увеличение взлетно-посадочной полосы до 2800 метров. В этом случае Липецк сможет принимать все виды самолётов, что положительно отразится на многих факторах. В частности, в регионе можно будет создать логистический хаб для Черноземья, разгрузить аэропорты Москвы и обеспечить грузоперевозки для резидентов ОЭЗ и кластеров региона.

Второй вопрос – расширение автомобильной дороги федерального значения Р-119 на участке Липецк – Елец до четырёх полос. Этот участок соединяет два крупных промышленных города региона и является стратегически важным путём, соединяющим особую экономическую зону «Липецк» с федеральной трассой М4 «Дон». Но из-за интенсивного грузового движения и всего двух полос движение здесь часто затруднено. Общая протяженность участка – 52,2 километра. Поддержка федерального центра необходима для продолжения капремонта и расширения дороги.

Комитет по экономической политике согласился с необходимостью включения этих двух объектов в государственную программу «Развитие транспортной системы».

«Создание дополнительных транспортно-логистических коридоров и реконструкция уже имеющихся необходимо региону для обеспечения успешной экономической деятельности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.