В Тамбовской области отпраздновали День урожая

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Возможность поделиться своими успехами и опытом фермеры ежегодно получают на празднике «День урожая», который на минувшей неделе прошел в Сампурском районе. Красочное, яркое мероприятие, на котором звучали слова благодарности в адрес работников агропромышленного сектора, объединило людей, преданных этой профессии, представителей местной администрации и специалистов компаний, которые вот уже много лет поддерживают и способствуют развитию сельскохозяйственной отрасли страны и Тамбовской области. В частности, одной из них является известный производитель сельскохозяйственной техники – Ростсельмаш, с продукцией которого очень хорошо знакомы наши земледельцы.

Кожухов М.А. Ткаченко А.В. Ветров В.А.

- Мы искренне гордимся тем, что на тамбовской земле вот уже много десятилетий надежным помощником аграриев выступает техника Ростсельмаш, - обратился к участникам праздника менеджер по региональным продажам департамента продаж Ростсельмаш Алексей Ткаченко. – Время не стоит на месте – в сфере АПК происходит переоснащение парков, в основу которых теперь входят современные высокопроизводительные машины. Популярность у аграриев набирают инновационные электронные системы Ростсельмаш, внедрение которых помогает добиваться нашим сельхозпроизводителям еще большей производительности и способствует увеличению показателей. Свидетельством такой работы являются два рекорда России, установленные комбайнами Ростсельмаш в этом году.

Но, признается Алексей Ткаченко, какой бы производительной, современной не была техника, главной движущей силой АПК были и остаются люди: механизаторы, главные инженеры, агрономы. Все те, кто любит и заботится о земле, на которой работают. По традиции, на Дне урожая сотрудники Ростсельмаш и Дилерского центра АО «Октябрьское», поздравили участников праздника, со многими из которых обе компании связывают давние партнерские отношения и наградили победителей в разных номинациях, учрежденных специально по случаю праздника. На Дне урожая выбрали - Лучшего партнера компании Ростсельмаш – руководителя предприятия, которое в этом году стало активным покупателем техники. - Лучшего инженера года - это специалист хозяйства, в котором большинство используемой техники производства Ростсельмаш. В номинации «Инновационный выбор» – награждали руководителя предприятия за приобретение техники, впервые появившейся в тамбовском регионе. А за лучшие показатели, достигнутые в период уборочной на комбайнах RSM 161, TORUM, ACROS, VECTOR и NOVA присуждается звание «Лучший комбайнер года».

Активными участниками сразу в трех номинациях стали Владимир Корнеев (ООО «Калинина») и Владимир Ветров (СХПК «Русь»), которые поделили в них первенство между собой.

- В празднике «День урожая» мы участвуем не первый год, а в этом стали победителями сразу по нескольким направлениям, что, конечно, очень приятно, - говорит председатель СХПК «Русь» Владимир Ветров. – Наше хозяйство больше семи лет сотрудничает с Ростсельмаш, на сегодняшний день у нас представлены и комбайны, и тракторы этого производителя. Причем парк постоянно обновляется, последний комбайн TORUM 785 мы приобрели буквально месяц назад. Это очень мощный комбайн, новейшего поколения. Его опробуем в работе уже в следующем году. А вот ACROS, RSM 161 уже показали себя очень хорошо, поэтому и купили еще один комбайн Ростсельмаш.

Самыми успешными комбайнерами года стали Алексей Ноздрин (ОАО «Сатинское»), Владимир Ветров (ОАО «Серединовское»), Владимир Самойлов (АО «Бахаревское»). Почетные дипломы от АО «Октябрьское» официального дилера Ростсельмаш стали достойной наградой для тамбовских сельхозпроизводителей, а слова благодарности в их адрес и сопровождавшая праздник красочная концертная программа, сделали морозный декабрьский день гораздо теплее.

Татьяна Юрьева