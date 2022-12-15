В Сампурском районе появилась современная библиотека за 13,5 миллиона рублей

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В здании библиотеки сделали ремонт, создали условия для чтения, обучения, проведения массовых мероприятий. Конечно, закупили почти 3 тысячи экземпляров новых книг. А чтобы сделать преображение комплексным, провели и благоустройство территорий, брендировали помещения.

Работа велась по национальному проекту культура и обошлась в 13,5 миллиона рублей. Из них 10 миллионов рублей – федеральный грант, остальные средства выделил район.

«Новые возможности модельных библиотек активно используют в сельских территориях и районных центрах, где библиотеки являются не только источником информации, но и важным общественным центром. Мы продолжим открывать в селах модельные библиотеки, созданные по национальному проекту «Культура», - говорит Глава области Максим Егоров.

Благодаря гранту удалось создать новую многофункциональную зону обслуживания для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых мам с колясками. Она размещена на первом этаже.

В общей сложности в этом году в регионе создано три модельных библиотеки – в Сампурском районе, Уварово и Мичуринске. На следующий год запланировано создание еще трех таких библиотек – в Тамбове, Мордово и Сосновке.

Отметим, Глава Тамбовской области Максим Егоров большое внимание уделяет развитию культуры и туризму в регионе. Например, в начале декабря в поселке Зелёный Рассказовского района торжественно отрыли обновленный дом культуры. Ремонт там провели по национальному проекту «Культура», а по партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» закупили оборудование. Развитие культуры – одно из приоритетов Народной программы партии. В нее включена поддержка домов культуры, модельных библиотек, театров малых городов.

Татьяна Юрьева